Harmincéves esőbeállót cseréltek újra Belsősárdon

A táj- és településképhez illő esőbeállót építtetett a község önkormányzata az északi faluvégen található buszmegállóhoz. Az új faszerkezetes építménnyel egy közel harmincévest cseréltek le.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Vida József polgármester elmondása szerint mindez azért volt szükséges, mert a régi esőbeálló felett már eljárt az idő, az elmúlt 27 év során olyany­nyira elhasználódott, hogy a felújítása vélhetően már nem hozott volna tartós eredményt.

– Miután a régi esőbeálló közvetlenül a betontalapzatra volt telepítve, ezért az alja csapadékos időjárás esetén gyakran vízben állt, így korhadásnak indult – magyarázta a polgármester. – A mostani kialakításánál törekedtünk arra, hogy ezt a hibát elkerüljük, ezért acéltüskék tartják a szerkezetet. A tetejét pedig kerámiacserepezés védi, és van esővíz-elvezető csatornája is – magyarázta.

Vida József azt is hozzátette, a községben két helyen található buszmegálló, a faluház melletti 2019 végén megkapta az új esőbeállót. Már akkor tervezték, hogy az északi faluvégen is cserélnek, ám az anyagiak csak most tették lehetővé a beruházást. Mindkét fabódét ugyanaz a környékbeli vállalkozó készítette, így kialakításuk is egységes, harmonizál a falu arculatával. A fejlesztést saját bevételből finanszírozták, mint ahogy a karbantartást, felületkezelést is saját maguk fogják megoldani.