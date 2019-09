Harminc ifjú mester vehette át oklevelét Nagykanizsán

Pénteken harminc ifjú mester vehette át oklevelét a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett mesteravató ünnepségen.

A Honvéd Kaszinóban rendezett ünnepség a középkori céhek szertartásait követve a céhláda felnyitásával kezdődött, ezután került sor az ifjú mesterek eskütételére, végül a mesterlevelek átadására. A harminc ifjú mestert többen köszöntötték, elsőként a város nevében Tóth Nándor alpolgármester szólt a sikeres vizsgát tett szakemberekhez. Mint mondta: a jelenlévők tanúbizonyságot tettek arról, hogy kivételes képességekkel rendelkeznek, magas szakmai és etikai normák szerint végzik tevékenységüket. Mindez óriási szellemi és erkölcsi erőt ad a városnak is.

– A magyar szakemberek után régen is kapkodtak külföldön és ma is, ami azért lehetséges, mert a szakmai tudásukon felül nagy adag kreativitással, leleményességgel is rendelkeznek a legjobbak – ezt már Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára mondta, aki hozzátette: a mesterek többek között azzal mutatnak példát, hogy hajlandók folyamatosan bővíteni tudástárukat, nem elégszenek meg azzal, hogy jók, szeretnének kiválóak lenni.

Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) főtitkára úgy fogalmazott: az egyre nagyobb méreteket öltő szakemberhiány miatt talán soha nem volt még olyan fontos a szakmatanulás, mint manapság. A mesterek pedig jó példával szolgálhatnak a fiatalok számára is, hiszen tudásuk, elhivatottságuk mások fölé emeli őket.

– Tudom, milyen kitartás és szorgalom kellett ahhoz, hogy munka mellett sikeresen teljesítsék a szóbeli, írásbeli és gyakorlati vizsgakövetelményeket, így még nagyobb öröm látni önöket, hogy eljutottak végcéljukhoz, a mesterlevél átvételéhez – mondta az ünnepelteknek dr. Polay József, a kanizsai kamara elnöke, jelezve: a mestertanfolyam költségeihez a jelentkezők nagy részének támogatást nyújtott az ITM, ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre többen finanszírozzák önerőből tanulmányaikat, mert fontosnak tartják szakmai fejlődésüket.