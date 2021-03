Harminc éves a lenti karitász, akik a város és a környék rászorulóira is figyelnek

Az igazán rászorulókat fel kell kutatni, mert maguktól nem jelentkeznek segítségért, de nagyon jó néven veszik, amikor felajánljuk a támogatást – mondta Gaál Dénesné, a Katolikus Karitász lenti csoportjának vezetője. A helyi szervezet idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját.

A Katolikus Karitász lenti csoportja 1991-ben, az elsők közt alakult meg az országban Tüske József esperes irányításával, a vezetője pedig dr. Sánta Klára gyermekorvos lett. Az alapítók közül ma is aktív tagja a csoportnak Antal Lászlóné, Fehér Tiborné, Horváth Vilmosné, Varró Endréné, Lantos Lászlóné és Tóth Teréz.

– Büszkék vagyunk rájuk, mert ma is töretlen lelkesedéssel és alázattal végzik szeretetszolgálatukat – mondta a csoportot 2009-től vezető Gaál Dénesné.

– A kezdeti nehézségek ellenére hamar ráéreztek a karitatív munka lényegére – folytatta Gaál Dénesné. – Amikor a házi gondozás még nem működött szervezett formában Lentiben, a karitász önkéntesei vállalták a bevásárlást, a gyógyszerkiváltást, az orvoshoz kísérést, nem egy esetben ők biztosították felváltva a rászoruló idős, egyedül élő emberek ebédjét és vacsoráját. A családjuk által elhanyagolt súlyos betegeket felkarolták, látogatták otthon és a kórházban, megértő szeretettel hallgatták panaszaikat, odafigyeltek és vigasztaltak.

Többször szerveztek gyűjtéseket például kárpátaljai árvízkárosultaknak, erdélyi árváknak, a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak, de közben Lenti rászorulóiról sem feledkeztek meg. Szervezetük felkarolt félkész házban két kisgyermekkel özvegyen maradt édesanyát, és magára maradt, súlyos beteg idős asszonyt.

– Gyakran felkeresték önkénteseink a városunk vállalkozóit, kereskedőit, de gyűjtöttek patikában, rendelőintézetben, úton-útfélen, hogy karácsonyra meg tudják lepni a rászoruló családokat – említette Gaál Dénesné. – Közben a csoport létszáma évről évre nőtt, ma már 29 fővel szolgálunk. Ahhoz, hogy eljussunk a leginkább rászorultakhoz, fel kellett térképeznünk a várost. Ehhez kértük a családsegítő szolgálat, a gyermekorvosok, a védőnők segítségét. Mivel Lentihez öt városrész tartozik, fontosnak tartottuk, hogy onnan is legyenek munkatársaink, és a környékbeli településeken is igyekszünk segíteni. Az Egyházmegyei Karitásztól kapott adományokat minél gyorsabban és a lehető legigazságosabban juttatjuk el rászorulókhoz. Minden adománynak nagyon örülünk. Kaptunk Béres-cseppet, burgonyát, lisztet, a pandémia alatt többször élelmiszercsomagot, maszkokat, táskákat, cipőt, konzerveket, gyermekruhát, tápszert és még kályhát is. Egyik legjelentősebb azonban a két alkalommal kapott 367 doboz pelenkaadomány, hiszen a kisbabás családoknál nagy kiadás a pelenka. Összesen 46 családot láttunk el ebből több hónapra. Ugyancsak kétszer oszthattunk beiskolázási támogatást. Jelentős volt 2018-ban az almaadomány. A 300 láda almából minden igényt ki tudtunk elégíteni. A Lak6 program keretében nyújtott támogatásból 17 család közüzemidíj-, illetve lakbérhátralékát fizettük ki több mint 2 millió forint értékben.

Húsvét és karácsony előtt gyűjtést szerveznek a templomban minden évben, bár ez most a járvány miatt elmarad.

– Lelkes és adakozó kedvű lakosai vannak a városnak, így jelentős mennyiségű csomagot tudtunk készíteni és elvinni a rászorulóknak – folytatta Gaál Dénesné. – Karácsonyra 150 csomagot készítettünk úgy, hogy a tartós élelmiszercsomagot az igényeknek megfelelően bővítettük tovább. Segítünk a nehéz körülmények között élőknek a tönkrement nagyobb háztartási gépek pótlásában is. Többször vásároltunk be olyan családoknak, amelyek átmenetileg kerültek nehéz helyzetbe, de az is előfordult, hogy két tagtársunk egy hétig felváltva főzött egy négytagú családnak, mivel az édesanyát műtötték. Néhány tagunk rendszeres látogatója a helyi idősek otthonának, ahol közösen imádkoznak, részt vesznek a szentmisén, vagy elbeszélgetnek a lakókkal, de ez a pandémia miatt jelenleg szünetel. Egy társunk rendszeresen látogatott egy olyan családot, ahol az édesanya egyedül neveli a 2 fogyatékos, felnőttkorú gyermekét. Néhányan csak pár jó szó erejéig kopogtatnak be idős emberekhez, akik várják és szeretettel, hálával fogadják őket. Egy helyi pék jóvoltából heti két alkalommal friss pékárut osztunk zárás után. Megszerveztük egy egyedül élő néni támogatását, aki nemrég veszítette el tragikus hirtelenséggel a vele élő 41 éves fiát. A néni nyugdíjas lenne, de adminisztrá­ciós hiba miatt hónapok óta nem kapta meg a nyugdíját, tartalékai nincsenek. Bőven elláttuk élelmiszerrel, a közelében lakó önkéntesünk készpénzt is gyűjtött számára.

Részt vesznek az Egyházmegyei Karitász rendezvényein, jó kapcsolatot ápolnak a lenti Kolping családdal, a helyi Keresztény Értelmisé­giek szervezetével és a családsegítő szolgálattal. 2018-ban szeretettel várták az új plébánost, Ipacs Bence atyát, akit jó híre már megelőzött, és biztos támaszuk lett. 2018 azért is jelentős volt a szervezet életében, mert a csoportjuk és a vezető munkáját is magas kitüntetéssel ismerték el, mely új lendületet adott, de egyben kötelezettséget is jelent számukra.