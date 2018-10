Harmadszor rendezték meg a közösségi disznóvágást Pórszombaton

Évről évre népszerűbb program a hagyományőrző disznóvágás a faluban. A rendezvényt az elmúlt hétvégén harmadik alkalommal tartotta meg a Medesi Gazdakör.

A közösségi élet fellendítése is a gazdakör célja a rendezvénnyel. Az idei disznóvágásra már korán reggel mintegy 40 résztvevő érkezett segíteni, nem is vett sok időt igénybe a hús feldolgozása. Közben a szorgos háziasszonyok hozzáfogtak az étkek főzéséhez, sütéséhez, hiszen estére disznótoros vacsorára várták a munkába bekapcsolódókat és a falu többi lakóját is.

– Reggel időben, már 6 órakor előkészültünk, összeszokott a csapat, jól haladt a munka és szép számmal jöttek segítők, közülük négyen első alkalommal vettek részt a programon – mondta el Tánczos Csaba, a Medesi Gazdakör elnöke, miközben a csapat több tagja már a reggelihez készülődött.

A gazdakör vezetője a disznóvágáson részt vevő hölgyek munkáját is kiemelte, akik pecsenyét és disznótoros káposztát készítettek, illetve sütöttek töpörtyűt és a hurkatöltés sem maradt el. Az étkek mellett persze többféle pálinkával is kínálták a résztvevőket.

Tánczos László polgármestertől pedig azt tudtuk meg, hogy ezen a héten szombaton köszöntik majd a szépkorúakat a településen, és a rendezvényen a disznóvágáson feldolgozott húsból készítenek vacsorát a vendégeknek.