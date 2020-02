Harcz Endre a zalai amatőr meteorológus, viharvadász a viharos időjárásról

Ezzel együtt a jelenségnek vannak olyan elemei, amelyek bizony, nem mindennapiak – vélekedett érdeklődésünkre Harcz Endre viharvadász, amatőr meteorológus.

– A szeles időszak önmagában nem rendkívüli, még akkor sem, ha a széllökések ennyire erősek, hiszen hasonlókra azért volt példa már az elmúlt években – bocsátotta előre Harcz Endre. – Az inkább rendkívüli, hogy a múlt hét közepén még északnyugati volt az uralkodó szélirány egy front hátoldalán, ami most délnyugatira váltott egy következő front előoldalán. S ha már itt tartunk, az sem mindennapos, hogy a délnyugati szél sebessége megközelíti, vagy meg is haladja a 100 kilométert óránként. Ilyesmi inkább az északnyugati szélre jellemző.

Hozzátette, ami viszont igazán rendkívüli, az az, ahogy idáig telt a tél – unalmasan. Most pedig gyökeres változás állt be, Európa fölött folyamatosan váltják egymást a gyorsan mozgó atlanti ciklonok, melyek jobbára akadálytalanul haladhatnak, így nagy mozgási energiára tudnak szert tenni, aminek köszönhető az elő- és hátoldalon egyaránt tapasztalható erős szél. S hogy mire számíthatunk a hét további részében? Néhány napnyi megnyugvás és lehűlés után jövő hét végén kezdődik minden elölről, akkor is szelesebb idő várható. Hogy mennyire, az ma még bizonytalan.