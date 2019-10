Harc a mellrák ellen: A szűrés életet menthet

A mellrák elleni küzdelemre hívta fel idén is a figyelmet a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik helyi egyesülete.

A Medgyaszay Házban tegnap tartott rendezvényen Karosi Lászlóné elnök elmondta: október a betegség elleni küzdelem hónapja.

– Sajnos városunkban is sok nő érintett. A megelőzés nagyon fontos, a szűrővizsgálat, valamint az önvizsgálat is. Ha pedig már kialakult a betegség, akkor mindenképpen járja végig a beteg az orvosi kezelés, ellátás útját. Több mint százfős egyesületünk tagjainak kétharmada meg­gyógyult a rákbetegségből, ezért is biztatunk mindenkit, hogy ne adja fel – mondta Karosi Lászlóné.

A rendezvényen Apró Zoltánné is köszöntőt mondott a Rákbetegek Országos Szövetsége részéről, valamint Balogh László polgármester, az esemény fővédnöke is.

– Szörnyű kór a rák, ám legyőzhető. A betegeknek maguknak is meg kell tenni minden tőlük telhetőt, de a családra is fontos segítő-támogató szerep hárul – mondta.