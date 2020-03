Harangkoncertet adtak Lékai bíboros emlékére Zalalövőn

Harangkoncerttel emlékeztek a településen 110 éve született dr. Lékai László bíborosra, a magyar katolikus egyház egykor legmagasabb rangú vezetőjére. A szombati rendezvényen klasszikus zenei művek, filmzenei betétek, valamint jazz- és rockzenei művek hangzottak el a Szironta együttes előadásában.

Az emlékkoncertet stílszerűen a városközponti parkban, dr. Lékai László mellszobránál tartották. A hangverseny közben a 2004-ben alapított Szironta vezetője, Besnyő Balázs elmondta: 500 harang elnevezéssel az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően olyan országjáró turnén vannak, amelynek célja bemutatni azt a különleges és valóban egyedi hangzásvilágot, amely csak a harangegyüttesekre jellemző. Az ötfős zenekar az 500 harang című turnéja keretében két zalai helyszínen lépett fel, a zalalövői koncertet követően a rigyáci római katolikus templomban mutatták még be programjukat.

A Besnyőről indult Szironta repertoárja rendkívül gazdag, a klasszikus zeneirodalom remekeitől a XX. század közismert melódiáin át a modern kori slágerekig számos zeneművet dolgoztak fel. A zalalövői koncerten Vivaldi, Pachelbel és Csajkovszkij klasszikus műveiből válogattak, mellette Sosztakovics egy jazz-szerzeményét, az Óz, a csodák csodája című film híres betétdalát, a Somewhere Over The Rainbow című számot, valamint zárásként a grandiózus, látványos koncertjeiről híres amerikai zenekar, a Trans-Siberian Orchestra Wizards In Winter című slágerét adták elő.

A zalalövői koncert időpontjának kiválasztása nem véletlenül esett március közepére, hiszen azzal így az 1910. március 12-én született dr. Lékai Lászlóról is megemlékeztek. A zalalövői származású Lékait 1934. október 28-án szentelték pappá, majd ezt követően Ukkon kezdte meg szolgálatát, de 1937-ben már a veszprémi szeminárium prefektusa és tanára lett. Viszonylag hamar közeli kapcsolatba került Mindszenty Józseffel, akivel a második világháború alatt együtt raboskodott a sopronkőhidai fegyházban. A második világháború után ezért eleinte reakciósként tartották számon, s viszonylag hosszú ideig mellőzték is, csak a hetvenes években indult be igazán karrierje. A rendkívül művelt, tíz nyelven beszélő, doktori címmel is rendelkező Lékai 1976-tól haláláig, 1986-ig volt a magyar katolikus egyház vezetője.