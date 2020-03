Hamarosan újraindul a Zerge – Az új szolgáltatás fogadtatása kedvező volt a megyeszékhelyen

A téli pihenőt, a tapasztalatok értékelését követően áprilisban újraindulnak a Zerge-buszok a zalai megyeszékhelyen.

Mint lapunkban is beszámoltunk róla, az országban egyedülálló módon igényvezérelt buszjáratok álltak szolgálatba Zalaegerszeg peremkerületi részein. Az Interreg Central Europe program Shareplace projektje 2017 júniusában indult el, és 2020 novemberében zárul az a projekt, amelynek egyebek mellett célja a rugalmas, igényvezérelt közlekedési szolgáltatások megteremtése, tesztelése, hogy később a meglévő közösségi közlekedési rendszerek részévé válhassanak. A projektbe öt uniós ország hat települését vonták be, ezek egyike Zalaegerszeg. A megyeszékhely önkormányzata a Mobilissimus Kft. szakmai segítségnyújtásával tesztelte tavaly november és december hónapban az igényvezérelt kisbuszos szolgáltatást, amellyel a városközponttól távol eső, ritkábban lakott, eddig ilyen szolgáltatással el nem látott településrészeket vonták be a közösségi közlekedésbe. A Zerge névre keresztelt járatokon a 13 utast szállítani képes, a szűk hegyi utakon is elférő buszokkal Gálafejet (Z1), Gógánhegyet (Z2), Toposházát (Z3) lehetett elérni a hét közben naponta hét, míg hét végén napi négy időpontban induló járatokkal. A hagyományos szolgáltatáshoz képest az is eltérés volt, hogy az utasnak legkésőbb a járat indulási ideje előtt fél órával kellett bejelentkeznie telefonon vagy interneten, illetve előzetesen is helyet foglalhatott a kiválasztott járatra legfeljebb egy héttel korábban.

A november elején induló első, most még ingyenes utazást biztosító nyolchetes tesztidőszak tapasztalatait érdeklődésünkre Gecse Péter alpolgármester ismertette.

– A tesztidőszak zavartalanul lezajlott, ez idő alatt a három járaton 2014 utazásra jelentkeztek be, és ebből 1854 megvalósult – kezdte az ismertetést. – A bejelentkezések többsége, 59 százaléka az internetes felületen történt, a többi utas a telefonos bejelentkezést használta. A legnagyobb igény a gálafeji járatra mutatkozott, az utasok 69 százaléka választotta a területet kiszolgáló viszonylatot, míg a Zerge-utasok 19 százaléka a Gógánhegyet, 12 százaléka pedig a Toposházát feltáró járatokat választotta. A tesztidőszakban az utazási szokások mellett azt is felmértük, hogy kik veszik igénybe a szolgáltatást. E szerint 1444 nő és 970 férfi jelentkezett utazásra, 36 százalékuk tartozott a 40–59 éves korosztályba, 31 százalék pedig idősebb volt 60 évesnél – sorolta a számokat az alpolgármester.

Igyekeztek a teszt során felmérni az utazók véleményét is, közel 30 százalékuk válaszolt az egyéni tapasztalatokra, a menetrendre, a megállóhelyek elhelyezkedésére, az útvonalakra, a bejelentkezés módjára, a tájékoztatás minőségére vonatkozó kérdésekre.

– Közel 300 regisztrált, egyéni utas összesen 1854 utazást valósított meg a tesztidőszak alatt. A kitöltési arányt ezért nem a megvalósult utazásokra, hanem a használókra érdemes vetíteni – emelte ki. – Összességében elmondható, hogy az új szolgáltatás fogadtatása kedvező volt, számos pozitív visszajelzés érkezett az utazóközönség részéről, többek között a járművezetők vonatkozásában – tette hozzá. – Heteken belül újraindul a tesztidőszak, amelyben igyekszünk hasznosítani az eddig tapasztaltakat, figyelembe venni a felmerült igényeket – tért át a következő fejezetre az alpolgármester. – Terv szintjén merült fel, hogy a besenyői Öreghegyen, illetve a Jánkán is megjelenjen a Zerge járat. Ez azonban csak próba lesz, amit a meglévő kapacitás átcsoportosításával lehet megoldani – magyarázta.

Végezetül Gecse Péter arról beszélt, hogy a Zerge járatok két tesztidőszakának üzemeltetésére rendelkezésre álló, közel 10 millió forintot a város az említett pályázati támogatásból finanszírozza. Ahhoz, hogy az újszerű szolgáltatás a jövőben is megmaradjon, annak fedezetét is elő kell teremteni, márpedig az önkormányzat évente közel négyszázmillió forinttal járul hozzá a közösségi közlekedés fenntartásához. Az igényvezérelt járatok bevezetése, illetve más útvonalakon való alkalmazása a többletkiadás mellett azonban akár megtakarítást is eredményezhet, hiszen csökkenthető a ki nem használt járatok száma.