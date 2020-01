Hamarosan kerékpárút köti össze Nova központját a zágorhidai résszel

A tervek szerint tavasz végére elkészül az a több mint egy kilométer hosszúságú kerékpárút, amely a göcseji község központját köti össze a zágorhidai településrésszel.

A beruházás már az ősz folyamán megkezdődött, a tereprendezés és a földmunkák jórészt el is készültek. A zágorhidai kerékpárút megépítése régi elképzelése volt az önkormányzatnak, arra a korábbi ciklusok során nemcsak a terveket készíttették el, de több pályázatot is benyújtottak a megvalósítás érdekében – tudtuk meg a település polgármesterétől. Németh József hozzátette, többszöri sikertelen próbálkozás után végül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program révén tudták a fejlesztés pénzügyi fedezetét biztosítani. Maga a kerékpárút 1,2 kilométer hosszú lesz, és egy Cserta-patakon átívelő hidat is magába foglal.

– A kerékpárút a viszonylag nagy forgalmú 75-ös főútvonal mellett épül, azaz elsődlegesen az azon közlekedő gyalogosok, kerékpárosok biztonságát szolgálja – folytatta Németh József. – Zágorhidának ugyan alig több mint tucatnyi lakója van, de munkahelyük vagy egyéb teendőik miatt szinte napi rendszerességgel járnak ezen a szakaszon, ami a gépjárműforgalomból adódóan balesetveszélyes szituációk forrása. Emellett idegenforgalmi-turisztikai szempontból is van jelentősége a kerékpárút építésének, hiszen Nován található a térség legtöbb vendéget fogadni képes kereskedelmi szálláshelye, így sok látogató fordul meg településünkön. Emiatt már a kerékpárút bővítésének lehetőségét is fontolgatjuk, szintén a 75-ös út mellett, akár Lenti, akár a szintén jelentős idegenforgalmi fejlesztéseken dolgozó szomszédos Zalatárnok irányába, vagy Barlahida felé.

A polgármester kérdésünkre azt is elmondta: a beruházáshoz 114 millió forintos támogatást kaptak. Ez a kerékpárút építése mellett a község belterületi részén, a Fő utcában, az általános iskola közelében egy buszmegálló öbölpár kialakítására, valamint egyéb járulékos költségekre, többek között egy kistraktor beszerzésére is biztosítja a bekerülési költségek jelentős hányadának fedezetét.

A kerékpárút építése már az ősz folyamán megkezdődött, akkor a tereprendezést és a földmunkákat végezték el, s amint az időjárás lehetővé teszi, a pályaszerkezet kialakításával folytatják a munkálatokat.