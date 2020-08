Hamarosan indul szentpéterföldei kultúrház részleges felújítása

A nemrég megtartott sikeres falunapi rendezvényt követően szeptemberben elkezdődik a településen a kultúrház részleges felújítása.

A tervekről a tavaly ősszel újonnan megválasztott Molnár Péter polgármester számolt be. Elöljáróban elmondta, hogy modern, szép, lakható és a betelepülni vágyóknak csábító településsé szeretnék fejleszteni Szentpéterföldét.

– Településünk több mint 15 millió forintot nyert el a Magyar Falu Programból a közösségi tér kialakítására, így lehetőség nyílik a falu központjában álló kultúrház felújítására – számolt be a szeptemberben induló fejlesztésről Molnár Péter. – Első körben homlokzati hőszigetelést kap, kicseréljük a nyílászárókat, az esővíz-elvezetőket és a lambériát. Megújul a balesetveszélyessé vált lépcső és a mozgáskorlátozottak számára rámpát építünk. A teljes felújítást csak több szakaszban tudjuk elvégezni.

Arról is beszélt a település vezetője, hogy további fejlesztésekre is pályáztak, ennek még nincs meg az eredménye. Egyik a játszótér felújítása lenne, ahol a régi játékok, eszközök már használhatatlanok, balesetveszélyesek. Ezeket el kellene bontani, új játékokat telepíteni. A játszótér mellett szükség lenne még különféle gépekre, eszközökre a falu zöldterületeinek karbantartásához, míg egy másik pályázatot az önkormányzati utak felújítására nyújtottak be. Jövőre pedig azt tervezik, hogy bekapcsolódnak a Start-munkaprogramba, ezzel munkalehetőséget teremtenek helyben, és hozzájárulnak a falu további fejlesztéséhez.

– A területek rendben tartását, a kaszálást magunk végezzük képviselőtársaimmal és a segítőkkel – folytatta. – Jó látni azt az összefogást, ami az utóbbi időben elindult településünkön, és köszönöm a segítséget azoknak, akik időt és energiát nem sajnálva részt vesznek a falu szépítésében.

A virágosításra is odafigyelnek, a munka eredményeként most a kultúrház mellett felújított boroshordókban nyílnak a virágok, feldobva a környezetet. Padok kihelyezésével és kemence építésével folytatnák a sort, míg a távlati célok közt egy turistaház kialakítása is szerepel, mivel rendszeresen érdeklődnek látogatók szálláshelyek iránt.

Arról is szólt, hogy az élhető település kialakításához hozzátartozik még egy fontos feladat, amit szeretnének megoldani, ez pedig a szennyvízkezelés, a szennyvíz elvezetése, mivel a régi aknák már elavultak, a szennyvíz beszivárog a talajba. A megoldást egyedi szennyvízrendszer kialakítása jelentené, amire szintén nyújtottak be pályázatot.

A falunapról Molnár Péter elmondta, hogy igyekeztek olyan színes programokat kínálni, melyen gyerekek és felnőttek is megtalálják a számukra érdekeset. A kultúra iránt érdeklődők láthatták a Göcseji Kézműves Egyesület munkáit, illetve az USA-ban használt rendszámtáblákból és a településen élő Mihail Volkov festőművész képeiből nyílt kiállítás. A sportrajongókat futballtorna várta, melyen végül a pákaiak diadalmaskodtak. A gyerekek az íjászattal ismerkedhettek, de volt ugrálóvár is. A falunapi programot a TMK Rock Band jó hangulatú koncertje, majd végül utcabál zárta.