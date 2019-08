Hamarosan elkezdődik a kanizsai dödöllefesztivál

Nem csak éhes hassal, vagy száraz torokkal érdemes készülni a közelgő, immár 16. Kanizsai Bor-és Dödölle Fesztiválra. A szervezők idén is gondoskodtak arról, hogy minden korosztály számára színes – avagy „laktató” – programokkal kedveskedjenek.

Mindig valami új, mindig valamivel több, mindig valamivel izgalmasabb – néhány szóban így lehetne összefoglalni azt a „ráncfelvarrást”, amellyel a fesztivál rendezéséért és lebonyolításáért felelős KonTuRplusz Egyesület évente újra és újraálmodja a rendezvényt. A vendégek tartalmas és sokrétű szórakoztatása a csapat célja, egyúttal az is, hogy mindig valami újdonságot csempésszenek a kétnapos, szeptember 13-14, az Erzsébet téren tartandó eseménykavalkádba.

Horváth István, a KonTuRplusz Egyesület elnöke elmondta: minden évben kisebb-nagyobb változtatásokat eszközölnek a fesztivál terén. Ilyen volt például – hangtechnikai szempontokat figyelembe véve – a színpad áthelyezése, ám azért is fontos „lépés” volt ez, hogy a gyermekjátszótéren családjukkal tartózkodó szülők is élvezhessék a színpadi „történéseket”.

-Az is fontos változtatás volt, hogy sosincs úgymond holtidő a fesztiválon. Azaz, mindig történik valami, mindig van program nagyjából déltől éjszakába nyúlóan. Így akár fél napot is tartalmasan lehet tölteni a fesztiválon. Minden korosztályt várunk, gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket és időseket egyaránt – mondta Horváth István.

Idén is sokrétű lesz a rendezvény repertoárja. Országos sztárcsapatok, a Lord, a Kozmix, a Quimby is színpadra lépnek, ám a helyi „erők”, a városi és környékbeli művészeti csoportok is szinte a teljesség igényével képviseltetik magukat. A zenei stílusokat, eltérő ízléseket is igyekeztek testre szabni a szervezők: operettől a pop-on és a rockon át megannnyi műfaj felcsendül a pódiumon. A látványtechnika sem lesz „utolsó”. Kétszer akkora LED-falon nézhetik távolról is a színpadi történéseket, mint korábban.

-A főzőverseny terén is történt változtatás – folytatta Horváth István. – Elsősorban a csapatok elhelyezése tekintetében. Közelebb hoztuk őket a rendezvény „sűrűjéhez”, a központi térhez, hogy jobban testközelbe kerüljenek a vendégekhez. Támogatást is adunk nyersanyag vagy eszközök tekintetében – egy pályázat jóvoltából, a csapatoknak. Valamint, a készített dödölle mennyiségében is újítottunk: több és változatosabb lesz az étel. Ami pedig még a gasztro-részt illeti, idén is állandó zsűri bírálja a készített ételeket. A vándorserleg ezúttal is a fődíj, amiért versenghetnek. Az árusítók-termelők terén is színesebbre szabtuk a repertoárt. Idén is sokan lesznek, közel ötvenen. A vendéglátók terén is a különlegességre figyelünk, azon túl, hogy a helyi ízek megmaradnak. Újdonságokkal, köztük street food-dal is megfűszerezzük az eseményt évente.

A KonTuRplusz Egyesület elnöke kiemelte azt is: nem csak a dödölle, a bor is ugyanolyan főszerepet kap a fesztiválon. Tavaly választották meg először Thúry-borát. Erre idén is sor kerül. A zalai borászok nagy létszámban képviseltetik magukat ez évben is. Minőségi borokat lehet kóstolni, a térségi borok illetve az ország más pontjáról, például Villányból érkező nedűk tekintetében.

-Az egészségmegőrzésre, az egészségtudatos életmód népszerűsítésére szintén nagy figyelmet fordítunk. Idén, pénteken, Rubint Rékával közösen tornászhatnak a vendégek, valamint az Európai Friss Kalandok Program, mint visszatérő esemény tekintetében zöldség-gyümölcs kóstolókra, interaktív játékokra várjuk a családokat. A fesztivál második napján a mézről (is) sok minden szól. Ötödszörre rendezzik meg a Kanizsai Mézes Napot, majd délután mézlovagrendi találkozóra kerül sor, kanizsai és környéki méhészek részvételével.

Horváth István hangsúlyozta: több ezer embert várnak idén is a fesztiválra, amely jótékony célokat is szolgál. A dödölle értékesítéséből befolyt összeg egy részét a Kanizsai Dorottya Kórház gyermekosztályának ajánlják fel.