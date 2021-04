Hamarosan égető problémává válik a levegőszennyezés

Bár e napok időjárása éppen mást mutat, de azért ne legyen kétségünk: megérkezett a tavasz, a gazdák már megmetszették gyümölcsfáikat és szőlőjüket. A pandémia időszakában az avar és a kerti hulladék égetését tiltó uniós szabályozást felfüggesztették, helyette az önkormányzati rendeletek a mérvadók, s utóbbiak a legtöbb helyen megengedők. De mi lesz aztán?

A veszélyhelyzet megszűnésével az említett önkormányzati rendeletek (melyek általában a hét valamely napján vagy napjain lehetővé teszik a keletkező kerti hulladékok égetését) hatályon kívül kerülnek, és életbe lép a teljes tiltást megfogalmazó, a levegő védelméről szóló kormányrendelet. Aki a tiltás ellenére mégis égetéssel semmisíti meg a kertjében keletkező növényi hulladékot, az szabálysértést követ el és akár 100 ezer forintnyi bírsággal sújtható. A szigorú intézkedés oka: az Európai Unió Bírósága kötelezettségszegési eljárás keretében idén februárban elítélte Magyarországot, amiért nem teljesítette a szállóporrészecskékre (PM10) vonatkozó napi határértéket az ország teljes területén.

A kutatások szerint évente mintegy 13 ezer ember idő előtti halála és körülbelül egymillió megbetegedés köthető hazánkban a rossz levegőminőséghez.

Megkerestük a témában az Agrárminisztériumot, a szaktárca sajtóirodája a következő tájékoztatást adta:

„Magyarországon a hulladékok égetése fő szabály szerint már évtizedek óta tilos. 2015. január 1-jével a hulladékról szóló törvény – uniós jogharmonizáció keretében – bevezette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést valamennyi településen. Ez kiterjed az avart és kerti hulladékot magában foglaló zöldhulladékra is, a jogszabály szerint a zöldhulladékot a közszolgáltatónak a közszolgáltatási díj ellenében mindenkitől el kell szállítania. Jelenleg az önkormányzatok nagyobb része a zöldhulladék rendszeres gyűjtése és elszállítása mellett rendeletben tiltja az avar és kerti hulladék égetését, míg más településeken – időben korlátozottan – lehetőség van rá. A zöldhulladékot ugyanakkor nem feltétlenül szükséges elszállíttatni vagy megsemmisíteni, ugyanis könnyen hasznosítható. Falusi vagy kertvárosi környezetben egyszerűen kivitelezhető, környezetbarát megoldást jelenthet a keletkező hulladék komposztálása. A helyesen kivitelezett komposztáló szaghatással sem jár, a kész komposzt pedig talajjavításra remekül használható. A kert végében elhelyezett komposztálóval tehát nemcsak a környezetet és egészségünket védjük, hanem a keletkező hulladékból értékes tápanyagot előállítva és azt felhasználva pénzt is spórolhatunk.”

Az általunk megkérdezettek szerint ez szép és jó, csak éppen az felejtődik el, hogy a zöldhulladék nem kizárólag avar és könnyen komposztálható növénymaradvány, hanem a gyümölcsfák metszése során keletkező gally, vastagabb ág is, ami komposztálás előtt aprítást igényel.

Vajon mit kezdenek a tavaszi metszés és a fakivágások kapcsán keletkező hulladékkal a városokban, ahol nem pár tucat fáról van szó?

– Ez idáig a munkálatok során keletkező zöldhulladék megsemmisítése cégünk esetében is égetéssel történt – tájékoztatott Szabó István, a nagykanizsai Via Kanizsa Nonprofit Városüzemeltető Zrt. vezérigazgatója. – A gallyazáskor, fakivágáskor keletkező, tüzelőként vagy egyéb módon már nem hasznosítható fahulladékot a telephelyünkön, a kiskanizsai volt állatvásártéren égettük el a szabályoknak megfelelően. Még valamire figyelnünk kellett: mivel közel van a 7-es főút, erős déli szélnél nagy tüzet nem rakhattunk, hiszen akkor óriási füstfelhő lepte volna el a főútvonalat, balesetveszélyes helyzetet teremtve. A jövőben két lehetőség közül választhatunk: elvileg az égetés kizárva, a keletkező gally­mennyiséget beszállíthatjuk a bagolai hulladéklerakóba, ahol a zöldhulladékot bizonyos fokú feldolgozás után komposztálják. A másik alternatíva, hogy mi magunk daráljuk le a keletkező faanyagot, erre azonban még nem vagyunk felkészülve technikailag. Ipari mennyiségű ág aprítására alkalmas berendezéssel nem rendelkezünk, egy középkategóriájú vontatható eszköz 4-8 millió forintba kerül, s még nem látjuk, hogy ezt a költséget hogyan tudnánk biztosítani. Szakmai látogatást tettünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél, mert nekik van ilyen eszközük. Az őszi és jövő tavaszi gallyazások során keletkező hulladékot azonban még biztosan a lerakóra szállítjuk.

A Nagykanizsához közeli Szentgyörgyvári hegyen kertészkedik Salamon József, aki a kisebb ágakat, gallyakat eddig egy vashordóban égette el.

– A metszéskor keletkező ágak aprítás nélkül nem komposztálhatók, több ismerősöm azt mondta, hogy beszerez egy aprítót, de én biztosan nem fogok venni – szögezte le. – Inkább az egészet bepakolom a kályhába és fűtök vele. Minimális mennyiségről van szó, hogy az mit kezd az ágakkal, akinek 60-70 gyümölcsfája van, vagy még több, nem tudom. A puha növényi hulladékot pedig komposztálom.

Több szempontból sem könnyű a szabályozás betartása és betartatása a dél-zalai Valkonyához hasonló kistelepüléseken, ahol adott esetben – földgázvezeték-hálózat híján – csak és kizárólag fával lehet fűteni.

– Egy kicsit ezen a szabályozáson is azt a szembenállást érzékelem, ami Magyarországon több társadalmi rétegben is jelen van: városi ember, kontra falusi, vadász, nem vadász, és egyik sem érti meg a másik problémáját – bocsátotta előre Valkonya polgármestere, Hatala Gábor. – Értem én a jogalkotói szándékot, és nagyon fontosnak tartom a környezet védelmét, de szerintem nem kellene összekeverni az avar és a nehezen kezelhető ágak égetésének a problémakörét, mert a kettő egyáltalán nem ugyanaz. Hiszen az avar, a növényekről lehulló lomb és úgy általában a lágy szárú növényi maradványok nagyon jól komposztálhatók. Valóban, ha valaki ezeket elkezdi égetni, irdatlan sűrű és büdös füst keletkezik, ami tényleg nem szerencsés. Ezeknél a legjobb megoldás a komposztálás. Viszont az ágak égetése ilyen szintű problémát nem okoz. Metszés után az ember az ágakat általában otthagyja a területen egy kupacban, ami néhány hét alatt annyira kiszárad, hogy ha meggyújtjuk, gyakorlatilag minimális füsttel egy pillanat alatt rommá ég. Hogy mihez kezdünk, ha majd életbe lép újra a tiltás? Jó kérdés, nem tudom. Azt nyilván senki nem várhatja el az idős emberektől, hogy vásároljanak egy aprítóberendezést. Az is megfordult a fejünkben, hogy az önkormányzat vásárol egyet, de ami komolyabb, nagyobb teljesítményű, az már nem kevés pénzbe kerül. Ha esetleg a Magyar falu programban megjelenik ilyen eszközre kiírás, természetesen pályázunk rá. De kérdéseket vet fel a működtetés is. Kölcsönözzük-e a lakók számára, vagy sem? Ha igen, egy esetleges balesetért ki felel majd? Egyáltalán, képes lesz-e Mariska néni a kezelésére? Ha nem adjuk kölcsön, hanem mi végezzük el vele a munkát, akkor pedig kit állítunk mellé? Közfoglalkoztatottunk nincs, a falugondnokunk pedig már így is leterhelt. Szóval nem egyszerű dolog ez…

Hatala Gábor jelezte: igazából nem hiányzik nekik még egy pluszfeladat a 40 hektárnyi terület mellé, amit szintén az önkormányzatnak kell karbantartani. A polgármester azt is megjegyezte: minden bizonnyal nem lesz egyszerű megértetni az itt élőkkel, hogy nem lehet majd égetni, hiszen a faluban mindenki fával fűt, mert kiépített gázvezeték-hálózat hiányában nincs más lehetősége. És az őszi-téli időszakban a kéményekből szép, bodor füstkarikák szállnak az ég felé, ami nemigen különbözik az ágégetéstől…

– Ez a szabályozás úgy lenne működőképes, ha évente egy, maximum két alkalommal, ősszel és tavasszal kapnának az emberek két hetet nem az avar, hanem az ágak elégetésére – szögezte le a településvezető. – Attól tartok, hogy így a levágott ágak elkezdenek az erdő szélére vándorolni.

Hasonlóan vélekedik Németh József, a dr. Kotnyek István Miklósfai Kertbarát Kör elnöke is, aki már évek óta felaprítja azokat az ágakat, amelyeket vastagságuk miatt a gép még képes kezelni.

– Az elszáradt paprika- vagy paradicsomtövet nem kell elégetni, mi beletesszük a biokukába, és a szolgáltató elviszi – magyarázta. – Így vagyok a falevéllel is. Igen ám, akinek 2-3 fája van, az meg tudja ezt oldani, de akinek 30-40, az már nemigen. Ráadásul növényegészségügyi szempontok miatt van, amikor a lehullott lomb elégetése a legjobb megoldás. A nagy gondot az ágak, gallyak jelentik. Nekem nem, nálam megoldott: nyárig hagyom száradni, akkor ledarálom azokat, és kiváló gyújtós lesz belőlük. De hogyan tudnák ezt megoldani az idős emberek? Az lenne a szerencsés, ha ezt is szervezetten elszállítanák teherautóval egy depóba, mint a többi hulladékot, ha nem akarják azt, hogy ugyanúgy el legyen égetve, mint eddig. Erre az Európai Uniónak kellene forrásokat biztosítani, ha már egyszer nekik annyira fontos. Meg merem kockáztatni: ezt a szabályozást olyan emberek szavazták meg ott is, akik a 8. emeleten laknak és közük nincs a mezőgazdasághoz…

A Németh József által vázolt megoldáson gondolkodnak Murakeresztúron. Polgár Róbert polgármester elmondta: ők zöldhulladékudvart alakítanak ki, ahova mindenkitől befogadják az ágakat, gallyakat ingyen, de ha valakinek nincs szállítási kapacitása, kérésre az önkormányzat jelképes térítési díj ellenében gondoskodik a beszállításról is. A telephelyen felaprítják a fahulladékot, majd komposztálják és talajjavító anyagként használják fel a saját kertészetükben. Hasonló megoldás körvonalazódik Letenyén is, ahol egy erdészeti-faipari szolgáltató kínál ilyen lehetőséget a lakosságnak.