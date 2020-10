Halált is okozhat a bika nevű dizájnerdrog – Milyen veszélyt jelent Zala megyére?

Az elmúlt hónapokban egyre nagyobb visszhangot kapott a médiában az új kábítószer, amely sajnos Magyarországon is követelt már halálos áldozatokat. Tóth László rendőr őrnagy, a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője beavatta portálunkat a dizájnerdrogok, különös tekintettel a bika sajátosságaiba.

– A bika egy mesterséges kannabinoid, amely elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna, Szabolcs-Szatmár és Fejér megyében, valamint Budapesten jelent meg a szegényebb környékeken. Maga a herbálozás, vagyis a növényi anyagra csepegtetett szerek használata ugyanakkor Zalában sem ismeretlen fogalom. A dizájnerdrogok 2007-ben tűntek fel Európában, a fogyasztásuk jeleit azóta észlelhetjük megyénkben is, leginkább a rosszabb anyagi helyzetű fiatalok körében – bocsátotta előre Tóth László.

Mindig más a domináns hatóanyag

– Ezek mindössze néhány hónapig vannak jelen a kábítószerpiacon, és jellemzően csak egy dominás hatóanyagot cserélnek ki bennük. Ez a bika esetében a 4fmdmb-bica, innen kapta a nevét is. Az egyik nagy veszélyük, hogy rendkívül olcsók: a bikából egy adag már 1500 Ft környékén beszerezhető. A másik probléma, hogy nem tiszták, vagyis nem lehet kétszer ugyanazt az anyagot vásárolni, ezért könnyen túladagolhatók.

Mint megtudtuk, az ilyen vegyületek gyakran gyógyszeripari melléktermékek, amelyek egy adott kísérletben nem szerepeltek jól, így az eredeti célra nem használhatók fel, viszont a gyártási folyamatuk már ismert és megszerezhető. Legtöbbször a Távol-Keletről, főként Kínából jutnak el hozzánk.

– Van 2-3 hónap átfutási idő, amíg a felbukkanása után egy szer felkerül a pszichoaktív anyagok listájára, és kábítószernek minősítik. Amennyiben már azonosításra került, a terjesztők lecserélik egy újra, vagyis azt az időszakot használják ki, amíg nem büntethető – ismertette a folyamatot a szakértő.

Az interneten bármi megvehető

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az árusításuk sokszor nem az utcán, hanem az interneten keresztül történik, persze nem kábítószerként, hanem valamilyen más portékának álcázva. Tóth László elmondása szerint a bika viszonylag erős szer, amelynek sok mellékhatása van, különösen egy leépült állapotban lévő szervezetre akár halálos is lehet.

– Amikor valaki beveszi, először csak egyfajta fáradtságot érezhet. Később azonban már szívtájéki fájdalom, légzési nehézség is jelentkezhet, ezt követik a görcsrohamok, majd egy önkívületi állapotban történő őrjöngés veszi kezdetét, amely órákig is eltarthat, míg bekövetkezik a tragédia. Zalában nem tudunk ilyen esetről, és remélhetőleg már nem is lesz.

Hogyan óvjuk meg gyermekeinket? Megelőzési tanácsok a szülőknek:

Ismerjük fel a kábítószerfogyasztásra utaló jeleket: például gyorszáras, kisméretű tasakok; növényi törmelékek; cigarettapapír vagy nem bolti cigaretta (kiváltképp gyanúsak, ha a gyermek nem dohányzik)

Ha önkívületi állapotban van, azonnal orvosi segítséget kell hívni

Amennyiben a viselkedése megváltozik, például korábban visszahúzódó volt, majd hirtelen beleveti magát a társasági életbe: járjunk utána, mi lehet ennek az oka

Általánosságban legyen információnk arról, hogy milyen a baráti köre, kik az ismerősei, hol és mivel tölti a szabadidejét

