Haláleset Zalaszentgróton, gigantikus harcsafogás, Dzsudzsák a Zetében? – Ezeket olvastátok a héten

Mutatjuk, hogy melyek voltak a hét legfontosabb Zala megyét érintő hírei.

Holttestet találtak egy zalaszentgróti házban

Lakástűz miatt riasztották a zalaszentgróti tűzoltókat hétfőn délelőtt a kisváros Koppányi utcájába. A részletekről ITT olvashat.

Koronavírus: nőtt a halálos áldozatok száma Zalában

Az augusztus 4-i adatok alapján 1 fővel összesen 17-re emelkedett az elhunytak száma megyénkben. A részletekről ITT olvashat.

Négy autó ütközött össze Egervárnál, amikor egy sofőr őzet gázolt

Az ütközésre fékező jármű mögött a forgalom lassulása miatt megálló autó miatt viszont még négy személyautó koccant egymásnak. A részletekről ITT olvashat.

Lesz-e Dzsudzsák Balázs a ZTE FC játékosa?

A sajtóban most Dzsudzsák Balázs neve is felmerült abban az összefüggésben, hogy akár a ZTE FC is lehet a válogatott csapatkapitány új csapata. Ami a zalai megyeszékhelyen olyan nagy meglepetést nem okozott, legalábbis azoknak nem, akik az átlagnál egy kicsit jobban értesültek. A részletekről ITT, valamint ITT olvashat.

Ez aztán a fogás! 196 centiméteres harcsát fogott ki olvasónk a pötrétei tavon

Volt mire büszkének lenni múlt pénteken Tóth Rolandnak és fiának, mikor pecabotjukra akadt a méretes hal. A részletekről ITT olvashat.

Kedvet kapott? Elindult A hónap fogása versenyünk második fordulója. ITT jelentkezhet.

Zete Fieszta: győztes főpróba Könyves duplájával

A ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata győztes bajnoki főpróbát tartott szombaton, az arénában harmadszor megrendezett Zete Fieszta keretében. A részletekről ITT olvashat.