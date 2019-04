Hajnalfa jelezte a szándékot – Locsol a Kerka Táncegyüttes

Napjainkban már inkább kölnivel locsolnak húsvétkor egy-egy vödör víz vagy az itatóvályúba dobás helyett, de a jutalomért, a hímes tojásért ma is (el)várják a locsolóverset a lányok.

A húsvéti locsolkodás hagyományát igyekszik megőrizni a Kerka Táncegyüttes is. A három éve indított kezdeményezés egyre több érdeklődőt vonz.

– A locsolkodásnak van egy hagyományos „menetrendje”, már a húsvéthétfő előtti napokban le lehet adni a jelzést a lányoknak, hogy mennénk locsolni – kezdte Borsos Bertalan, a Kerka Kulturális Egyesület elnöke, a felnőtt táncegyüttes tagja. – Régen zöld ágat, hajnalfát tettek annak a lánynak a kertjébe kora reggel a fiúk, akit szerettek volna meglocsolni, másrészt ezzel jelezték az udvarlási szándékukat. A másik oldalon is voltak jelzések, nyitva hagyták a kaput, vagy a lányok maguk tették ki a zöld ágat, így tudták a fiúk, hova mehetnek. Persze előfordult, hogy valakik próbáltak ellenállni, ilyenkor több fiú is kellett a locsoláshoz. Miután esetenként átkergették a lányokat a falun, elkapták, egy kúthoz vitték és jól nyakon öntötték őket vízzel. A táncházak megszervezése mellett nekünk is fontos rendezvényünk a húsvéti locsolós program. Számomra mindig is problémát jelentett, hogy nem tudtunk meglocsolni minden egyes táncos lányt, ezért gondoltam, elébe megyünk a dolognak, meghívunk mindenkit egy helyre, s akkor csak az marad ki, aki nem jön el.

A kezdeményezés sikeres, az első alkalommal csak az aktív és az utánpótlás együttes tagjai gyűltek össze, tavaly azonban már az összes csoport kivette részét a programból, többen szülőkkel együtt érkeztek, illetve a járókelők is megálltak megnézni, mire készülnek húsvéthétfőn a Templom téren.

– A lányok is jól fogadták a kezdeményezést, pedig nem fukarkodtunk a vízzel, s ahogy azt kell, az ellenkezőkre jobban oda is figyelünk, példát statuálunk. Természetesen saját locsolóversekkel is készülünk.

A közösségi locsolás más táncegyütteseknél is elterjedt, Borsos Bertalant ez szintén inspirálta a szervezésben.

– Pozitív üzenete van a kezdeményezésnek, jó, hogy meg lehet mozgatni a közösséget, tavaly az érdeklődőkkel együtt már közel kétszázan voltunk a húsvéti locsoláson, aminek a hagyományápolás mellett csapatépítő jellege is van. Akár nagyobb körre is ki lehetne ezt terjeszteni, illetve építhetnénk rá koreográfiát is.

Hozzátette: próbálnak az együttesnél autentikusan dolgozni, mind táncban, mind népviseletben minél több népi elemet megjeleníteni a színpadon.

– A néptánc egyik alapeleme a párkeresés, a csalogatók, a botos, legényes táncok arról is szólnak, hogyan próbálnak meg a fiúk udvarolni. Persze ma már nehéz ezekkel az eszközökkel párt keresni, ahogy a húsvéti locsolásnak is más lett a jellege. Ma sokkal több lehetőség áll a fiúk rendelkezésére, hogy csapják a szelet a lányoknak, de régen jellemző volt a lányok kergetése, s fütyörésztek, hogy felhívják magukra a figyelmet. Mi a színpadon megmutatjuk, hogyan lehet egy lányt kiválasztani.