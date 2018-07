Hagyományőrző tábor Zalalövőn

A népi kézművesség népszerűsítését és a honfoglaláskori magyarok életmódjának bemutatását tűzte ki célul az a hagyományőrző tábor, amely a héten zajlott a városban.

A programot a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezte, a részt vevő gyerekekkel az egyesület tagjai mellett meghívott előadók, kézművesek foglalkoztak.

– Ez a hatodik táborunk, a résztvevők többsége alsó tagozatos általános iskolás – emelte ki Csonka Ferenc, az egyesület elnöke. – Most 18 főt fogadtunk, nem is szeretnénk sokkal többet, mert így még mindenki maximálisan ki tudja venni részét a programokból. Voltak túráink, lovagolni tanultak a gyerekek, íjászkodtunk, s tartottunk vetélkedőket is.

Csonka Ferenc hozzátette, igyekeztek naponta más-más kézműves programot is szervezni, ottjártunkkor a táborozók egy része a gyertyaöntést gyakorolta, a többiek a bőrművesség alapjait sajátították el. Ebben a székelyföldi származású Kelemen Andor, a magyarszombatfai Attila Bőrműves Műhely vezetője és Kósik Szilvia volt segítségükre.

– Olyan tárgyakat mutatunk nekik, amelyek készítése egy délelőtt során eltanulható – magyarázta Szilvia. – A fonott karkötők már elkészültek, most talizmántartókkal dolgoznak a gyerekek, amelybe a saját kis kincseiket helyezhetik bele.

Csonka Péter azt mondja, egyes gyermekeknek egészen szép gyűjteményük van már kézműves termékekből, hiszen akadnak visszatérő résztvevőik.

– Beszélgettünk arról, hogy mikor álljunk neki a jövő évi tábor szervezésének – tette hozzá az elnök. – Egy dolog biztosnak tűnik, létszámgondjaink nem lesznek, hiszen a gyermekek többsége jelezte, hogy a következő táborba is szeretne eljönni.