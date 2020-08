Hagyományőrző kulturális és nyelvi tábor Zalacsányban

Hagyományőrző kulturális és nyelvi tábort rendezett Zalacsányban, a Batthyány Kúriában a Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Az ötnapos táborban részt vevő 15 gyermek teljes ellátásban részesült – köszönhetően a ZMRNÖ támogatásának –, napi háromszori étkezést (plusz gyümölcsöt, jégkrémet, üdítőt, s ha valakinek szüksége volt rá, pótvacsorát) kapott, és a tábor egész ideje alatt használhatták a medencét, a kosárlabdapályát, a kispályás focipályát, szabadidős termet és a csocsót. Az öt nap alatt a megye számos pontjáról érkezett gyermekek sokat kirándultak, voltak strandon, kulturális, sport- és szabadidős rendezvényeken vehettek részt. A versenyeken, vetélkedőkön résztvevőket édességgel, apró ajándékokkal jutalmazták a szervezők, a közösségépítésben leginkább aktívan részt vevő diákok pedig ajándékot kaptak.

– Az együtt táborozó felnőtt kísérők is önzetlen segítőink, partnereink voltak a gyermekek szórakoztatásában, illetve a kiscsoportos foglalkozásokban egyaránt – hallottuk Orsós Vendeltől, a megyei roma önkormányzat elnökhelyettesétől. – A közösségépítő szerep remekül megnyilvánult a program folyamán, a nagyok a kicsiket segítve, együttesen csapatokat alkotva oldották meg a csapatjátékokat. A kiscsoportos foglalkozásokon cigány nyelvet és dalokat is tanultak a gyerekek, ezáltal erősödött bennük a saját népük kultúrájához való kötődés is. Bogdán Norbert előadásainak köszönhetően nemzetiségi népismeretük bővült, ezáltal megismerték a legfontosabb értékeket, a cigányság történelmét, a nyelvük eredetét és roma hagyományaik szépségét is.