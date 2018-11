Hagyj el egy mikulás-csomagot és lepj meg vele valakit!

December hatodikán most az is kaphat Mikulás-csomagot, aki nem számít rá – csatlakozz te is a kezdeményezéshez!

Nagy András, az ötletgazda szeretné elindítani ezt a kedves játékot az egész országban. „Az akció lényege, hogy december 6-án, "hagyj el„ egy mikuláscsomagot a parkban egy padon, buszon vagy vonaton, orvosi váróban, vagy a hivatali folyosó ablakpárkányán, az oviban, a suliban, vagy a legközelebbi telefonfülkében – bárhol, ahol sokszor megfordulsz, ahol sok ember jár, és ahol megtalálhatják. Ha kedved van, kapcsolódj be Te is a játékba úgy, hogy elhagysz egy csomagot, esetleg beszélj rá másokat is ugyanerre." Ha kedvet kaptál, ezen az oldalon találhatsz több információt: Hagyj el egy mikulácsomagot.