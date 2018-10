Ha tovább omlik a föld Murarátka és Letenye között, oda lesz a pince is

Javában zajlik az M70-es autóút sztrádává alakítása. A munkálatokhoz szükséges földet többek közt Murarátka és Letenye között termelik ki egy szőlőhegy oldalából. Amelynek rézsűje nemrég megcsúszott.

Veszélyben egy pince, a hozzá vezető út is leszakadt

Ennek esett áldozatul egy pince, mely szintén megmozdult, s leszakadt a hozzá vezető út is. A környékbeli tulajdonosok biztosak benne: lesz folytatás.

Az M70-esen a megépítése utáni években több halálos baleset is történt, általában az elalvás és figyelmetlen, szabálytalan előzések miatt. Ezért született döntés, hogy a gyorsforgalmi utat 4 sávosra bővítik és autópályává alakítják. A munkálatok most is folynak, a szükséges agyagos talajt a Letenyéhez tartozó Julián-hegy murarátkai oldalán termeli ki a kivitelező. A cég gyakorlatilag az egész domboldalt elszállította már – a minap azonban a még megmaradt részből egy óriási darab leomlott. A leszakadó földtömeg magával rántott több nagyméretű fenyőfát és az enyészeté lett egy pincéhez vezető út nagy része is.

Elképzelhető, hogy az említett épület is a mélybe zuhan, hiszen a falai a földmozgás következtében megrepedtek, olyan rések tátonganak rajta, hogy egy felnőtt ember karja beléjük fér. De ha nem is dől össze, akkor is használhatatlanná vált…

– Nézze meg, a lépcső alja fél méterre elemelkedett a talajtól, a vasalt betonból készült teraszt is átszövik a repedések – mutatta a súlyos beteg, három szívműtéten átesett tulajdonos, Kovács László. – Az épület környezetében, a talajban is sok kisebb-nagyobb repedés fut, akinek mutattam, mind azt mondta, hogy ennek annyi, biztosan le fog szakadni az a rész és viszi magával a pincét is. Egy élet munkája van benne és most semmivé lesz, pusztán mert valakiknek semmi se drága. Meggyőződésem, hogy az ingatlanokhoz túl közel jöttek a kitermeléssel, én figyelmeztettem őket, de hiába. Mígnem egyszer kora reggel az építésvezető hívott, hogy azonnal hagyjam el a pincét, mert veszélyben vagyok. Ki akartuk hozni az ingóságot az épületből, hogy legalább azt megmentsük, de a bútort már ott kellett hagynunk a bejáratnál, mert közben leszakadt az út is. A területet életveszélyessé nyilvánították és lezárták – mondta el.

Kovács László és telekszomszédja, Göncz Miklós nyáron 5-6 hetet is kint töltött a hegyen, a leomlott út a közös tulajdonuk volt. Miklós szőlőjének talajában szintén rengeteg repedés látszik, így valószínűsíthető, hogy – habár a leszakadt rézsűt a cég próbálta megtámasztani a talaj hozzátömörítésével – az ő birtoka is „megy a levesbe”.

– Már le is bontottam a kerítésoszlopokról a drótfonatot, legalább az ne vesszen kárba – magyarázta Göncz Miklós. – Sajnos, úgy látom, hogy az egyik hosszanti repedés éppen telibe kapja a nyaralómat, ezért nem csodálkoznék, ha valamelyik reggelre ezt is lent találnám a mélyben…

Göncz Miklós azt mondta: egyikük sem kapott értesítést arról, hogy az ingatlanjaik közvetlen közelében bányászati tevékenység indul. A történtek óta sem kereste őket senki, így nem tudnak arról sem, hogy ki kártalanítja őket majd – ha egyáltalán… Abban azonban biztosak, hogy jogi útra terelik az ügyet, mondták el.

Megkérdeztük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t

Az esettel kapcsolatban kerestük a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs titkárságát is. Tőlük azt a választ kaptuk, hogy az érintett területen a hatósági engedélyben foglalt közel 48 ezer köbméterhez képest jelentősen kevesebb, 35 ezer köbméter földanyagot termeltek ki, további kitermelés nem lesz. Az érintett bányászati szakhatóság bevonásával elvégzett helyszíni szemle megállapításai szerint a környéken élők vagyonát veszélyeztető helyzet nem áll fenn, azonnali beavatkozás nem indokolt. A rézsűmozgás geodéziai megfigyelését a hatóság folyamatosan végzi, szükség esetén intézkedést kezdeményez. A vállalkozó a mérnök által jóváhagyott organizációs terv szerint használja a beszállítási útvonalakat, az alsóbbrendű utakon pedig helyreállítási kötelezettsége van.

Kérdésünkre közölték: a kivitelezőnek kötelessége a munkavégzéssel összefüggésben keletkezett károk megtérítése. A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Fő­osztály Bányászati Osztálya már vizsgálja a problémát, a kártérítés mértékét a vizsgálat után lehet majd megállapítani.