Ha minden jól megy, tavaszra elkészül a nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda

A Kálvin téri református gyülekezeti teremben hivatalosan és fizikálisan is megkezdte működését a Kiscsillag Református Óvoda.

Nagykanizsa új oktatási intézménye majdani épületének felosztása pedig már látszik a Rozgonyi és a Hunyadi utcák által közrezárt telken. Mint arról már több alkalommal beszámoltunk: a Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda közel 400 millió forintos ráfordítással, kormánytámogatással épül meg csaknem 1000 négyzetméteren. Az oviban 3 csoportban 75 kisgyermek készülhet majd az iskolás évekre.

– A Kiscsillag Református Óvoda szeptember elsején megkezdte működését a gyülekezeti termünkben, már az első napokban 20 gyermekkel – tudtuk meg Hella Ferenc lelkipásztortól. – Hála Istennek, a nyitásra mindent elő tudtunk készíteni, a nagyteremből esztétikus, a korcsoportnak megfelelő csoportszobát sikerült kialakítani. A színpadon helyeztük el az ágyakat, a gyerekek ott tudnak aludni délután. A működést 3 óvónővel, dajkával és egy fő konyhai kisegítővel kezdtük meg. Az ételt természetesen egyelőre hozatjuk, ennyi gyermek számára csak egy tálalókonyhát üzemeltünk be, a működtetéséhez szükséges engedélyek a birtokunkban vannak. Az intézmény működési engedélye és az OM-azonosítónk is megérkezett, tehát minden a tervek szerint halad.

Hella Ferenc jelezte, habár az új óvodának végleges otthont adó épület kivitelezése még zajlik, a felszereléséhez szükséges eszközöket és bútorokat a Magyarországi Református Egyház Országos Óvodafejlesztési Projektirodája az előírt közbeszerzési eljárás lefolytatásával már beszerezte, közel 5,3 millió forintos értékben. Néhány eszközt pedig saját forrásból, vagy támogatók révén vásárolt meg a nagykanizsai református gyülekezet, így például nagylelkű mecénások segítségével sikerült kialakítaniuk a csoportszobában egy játszósarkot.

– Hálás köszönet minden támogatónak, és természetesen ezután is örömmel fogadunk minden segítő szándékot – fogalmazott a lelkipásztor, aki a parókia közvetlen szomszédságában folyó építkezés kapcsán elmondta: az indulás nagyon nehéz volt, a sok csapadék miatt komoly kihívást jelentett az alap előkészítése. A síkalapozás és a betonozás következik most, s hamarosan az ég felé törnek a falak is. A remények szerint – s ha az időjárás is engedi – tavaszra elkészül az új óvoda; sok múlik azon, hogy milyen lesz az ősz, sikerül-e a tetőt még a rossz idő beállta előtt feltenni az épületre. Ha igen, akkor egész télen folyhatnak a belső munkálatok.

Bárhogy is lesz, a cél az, hogy jövő szeptemberben a következő tanévet már az új épületben kezdhessék meg a gyerekek. Hella Ferenc azt is közölte: az óvoda nem lesz körzethatárok közé szorítva, 70 település tartozik hozzájuk, ahol kisebb-nagyobb református közösségeket szolgálnak. Innen is várják a gyermekeket.