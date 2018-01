Ha farsang, akkor még ma is áll a bál

Anno, január elején, vízkeresztkor kezdődött a lakodalmak, a mulatságok és a szerelem időszaka. Hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig számos hagyományt tartottak életben a falvakban. Mind-egyik élesen kötődött a termékenységhez és a szórakozáshoz.

Hasonló érdekességeket mesélt a farsangi időszakról Gyanó Szilvia, a Balatoni Múzeum néprajzkutatója.

– A 20. század elejéig a farsangi időszakban tartották a menyegzők nagy részét. Mivel a böjt idején már tilos volt vigadni falun – mondta a néprajzkutató. – Használati tárgyak, kellékek is kötődtek a lagzikhoz, amelyeket a pár összetartozásának jelképeként őriztek. Ezek ma már kevésbé ismertek. Ilyen a bokréta, a menyasszonyi koszorú és a mángorló is. Ez utóbbit, díszes formában, nem a ruha kisimítására használták. Szerelmi ajándék volt, amit a legény adott a leánynak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Gyanó Szilvia néprajzkutató megjegyezte: a lakodalmakon túl a legtöbb népszokás farsang „farkához”, az utolsó napokhoz köthető.

– Maszkázás szinte mindenütt volt olyankor Zalában – folytatta. – Az emberek beöltöztek. Rendszerint az ellenkező nem bőrébe bújtak a nők és a férfiak. Persze, voltak zsánerfigurák, köztük a cigányasszony, a drótostót, a huszár. Bekenték az arcukat, a figyelemfelkeltő öltözéken túl, és házról-házra jártak. Volt náluk egy bot vagy fakanál, arra húzták rá maszkázás közben a háziaktól kapott fánkot. Ennek volt szexuális utalása is. Ilyenkor kifordulhatott magából az ember, még a szigorú vallásosság ellenére is – nevetett a néprajzkutató, majd hozzátette: a falvakban szinte minden a szórakozásról és a termékenységvarázslásról szólt ilyenkor, egészen a hetvenes évekig. Ezekben az időkben volt a vénlánycsúfolás is. A hajadonokat, akiknek ilyenkor nem lehetett a bántásért megsértődniük, tűrniük kellett a piszkálódó szavakat, vagy azt, ha farönköt kötöttek a kilincsekre.

Nem csak a szerelem, az étkezés közt is forgott farsangkor a világ. Disznóölések és a fánk időszaka jött el, mi több, Zalában a boré, a pálinkáé is. Kevés olyan falu volt, ahol ne tartottak volna közös étkezést, ahol mindenki összejött.

Majd a torkoscsütörtökön, hamvazószerdát követően, megették a farsangi ételek maradékát, utána valóban szigorú böjt következett.

A társadalmi, gazdasági változások viszont szinte eltűntették ezeket a hagyományokat. A néprajzkutató szerint átalakult a világ: munkát vállaltak az asszonyok, már nem csak a gyereknevelés, a háztartás, a mezőgazdasági munka volt az életük. A gyermekek is elkerültek otthonról. A farsangolást a háztartásoktól, a családoktól, a közösségektől átvették az iskolák.

S hogy mik azok, amik még napjainkban is fennmaradtak? A határmenti Tótszentmártonban az asszonyfarsang ma is él, amikor a falu idős-fiatal leányai maguk vigadnak. S a mulatságukba véletlenül tévedő férfiakat bizony alaposan megtréfálják…

A városi karneválok, felvonulások viszont nem sorolandóak az életben tartott, kicsit átdolgozott néphagyományok közé. Ezeket, a néprajzkutató szerint, az új kor szülte..

Egy dolog viszont nem változott: ez a falvakban és a városokban élő emberekben is közös. Méghozzá a farsangi fánk fogyasztása. Kevés olyan ember van, aki ebben az időszakban ne enne a finom tésztából.