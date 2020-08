Gyümölcsöző innováció – A technológiai fejlesztés révén munkaerőt lehet kiváltani

Az élelmiszeripari innováció támogatását szolgáló programot indít a kormány. Erről beszélt dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki pénteken délelőtt a nagykutasi Alma 2000 Kft.-nél járt Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos társaságában.

A politikus utalt rá, hogy a járvány miatt különösen a kistermelők kerültek nehéz helyzetbe, mert nem találtak munkaerőt a termés begyűjtéséhez és boltokba szállításához. Ezen is segíthet a technológiai fejlesztés, amivel munkaerőt lehet kiváltani. A termelésben pedig modern eszközöket lehet alkalmazni, példaként a drónokat említette, amelyek segítségével az is felmérhető, hogy az adott területen milyen beavatkozást igényel a növényi kultúra. Segítségükkel meghatározható a kijuttatandó vegyszerek, öntözővíz mennyisége, ami költséget csökkentő hatású, és a termés válogatásában, csomagolásában is lehet támaszkodni az automata eszközökre.

A tervezett támogatási program több tíz milliárd forint lehet – derült ki szavaiból.

A 300 hektáron gyümölcsöt, 80 hektáron pedig karácsonyfát termelő nagykutasi vállalkozás ügyvezetője, Farkas Ervin a közeljövőben megnyíló pályázati lehetőség kapcsán azt mondta: az időjárás szélsőségei elleni védekezésben számítanak innovatív megoldásokra, újszerű technológiákra. Megszaporodtak ugyanis a fagyveszélyes időszakok, ez évben például a kajszibarack 90 százaléka elfagyott, ami a bolti árakban is jelentkezett. A környezetkímélő növényvédelem fejlesztése kiemelt feladat, s emellett a gyümölcsfák telepítésében, ápolásában is új technológiák bevezetésére van szükség. Ennek fontosságára mutatott rá a járvány miatt kialakult helyzet is, amikor is sok munkát nem tudtak elvégezni – magyarázta az ügyvezető.