Gyümölcsöző együttműködés Egerszeg és Krosno közt

A 18 éve tartó kapcsolat jövőjéről is tárgyaltak krosnói kollégáikkal kedden a Göcseji Múzeum szakemberei.

A Kézműves Múzeum küldöttsége, élén Ewa Mańkowska igazgatónővel a krosnói nemzetközi lenbiennálé egerszegi tárlatának zárása alkalmából érkezett. A szakmai eszmecserét követően a Göcseji Múzeum munkatársai saját maguk által sütött-főzött zalai étkekkel kínálták a testvérmúzeum képviselőit, s a baráti együttlét keretében fotóösszeállítást is levetítettek a 18 éves kapcsolat emlékezetes pillanatairól.

Az együttműködés – ami azóta a városi mellett az ottani megyei múzeumra is kiterjedt – gyümölcsözőnek bizonyult. Zalaegerszeg lengyelországi testvérvárosában több alkalommal volt már tárlata Németh János Kossuth-díjas keramikusművésznek, s domborműve díszíti a város főterét. Mellette Frimmel Gyula grafikusművész és Horváth László szobrászművész is bemutatkozott már Krosnóban, továbbá népművészeti, valamint ipartörténeti kiállítást is rendeztek már náluk a Göcseji Múzeum szakemberei.