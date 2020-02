Gyűjtés indult egy súlyosan beteg keszthelyi fiú családja megsegítésére

Gyűjtés indult egy keszthelyi fiú családja megsegítésére. Szülei még évekkel ezelőtt hitelből finanszírozták kezelését. Tízmillió forintot vettek fel, 17-et visszafizettek, a bank jelenlegi követelése 27 millió forint. Így az a veszély fenyegeti őket, hogy elveszíthetik otthonukat.

Ricsike 2005 novemberében született. Világrajövetele közben többször súlyos mértékű oxigénhiány érte, újra kellett éleszteni.

– 15 percig volt oxigén nélkül, és négy és fél perc volt, mire a keringését helyre tudták állítani – idézte fel édesanyja, Peszmeg Rita.

Emiatt a kisfiú agya súlyosan károsodott, melynek következtében halmozottan sérült és epilepsziás lett. Idegrendszeri károsodása súlyosan hátráltatta értelmi és mozgásfejlődését.

– Születésétől kezdve gyógytorna­kezelést kapott. Ez az egész testére kiterjedő torna, a gyakorlatokat itthon is alkalmazni kell folyamatosan. Járunk Dévény-terápiára, s egy időben úszásra, lovaglásra is – szólt a mindennapokról az anya. A kisfiú kétéves volt, amikor családjának sikerült vele eljutnia Kijevbe, őssejtkezelésre, három alkalommal. Ezek nagyon jó hatást eredményeztek. A közösségi oldalon szerveződött egy csoport, Összefogás Ricsike megsegítésére névvel, ahol ezt írják Ricsikéről: „A kezelések után jelentős javulást vettek észre; a gyerek értelmileg elkezdett fejlődni, követett a szemével, figyelt, tehát sokkal több mindent lehetett vele csinálni, jobbá vált az étkezése, az itatása, a figyelme, a fejlesztőtornák jobban hatottak.”

A terápia költségeit azonban a család csak baráti kölcsön és banki hitel felvételével tudta biztosítani, a fedezet a belvárosi családi házuk. Mint azt az édesanya elmondta, a svájcifrank-alapú, szabad felhasználású, tízmillió forintos kölcsönt folyamatosan törlesztették: 17 millió forintot fizettek vissza tíz és fél év alatt. Két éve azonban nem tudják előteremteni a hátralékokkal is megnövelt törlesztőrészletet. A bank jelenleg még 27 millió forint megfizetését követeli.

– Ezt egy összegben kéne kifizetni. Folyamatosak az egyeztetések a bankkal, és rendszeresen írom a kérelmeket, melyben ismertetem Ricsike állapotát. Arra kaptunk még lehetőséget és némi haladékot, hogy önállóan értékesítsük az ingatlant. Ám az nagy problémát okoz, hogy osztatlan közös udvaron van a lakás, ezért két év alatt nem találtunk rá vevőt. A másik nagy probléma, hogy ha sikerülne is eladni, annyira kevés pénz maradna, hogy abból nem lehet a további lakhatást megoldani – foglalta össze a reménytelen helyzetet Peszmeg Rita.

Ha nem sikerül kifizetni a tartozást, végrehajtóhoz kerül a lakás és elárverezik, a beteg kisfiúnak s édesanyjának pedig nem lesz hol laknia. A tartozást a hónap végéig kell kiegyenlíteni. Ezért indult el a már említett összefogás a közösségi oldalon és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata jóvoltából a szilveszteri regattán befolyt összegből és más felajánlóktól is kapott segítséget a család. Ám az eddigi támogatás még messze nem annyi, mint amennyire szükség lenne. Még jóval több mint húszmillió forint hiányzik.

A fiú 24 órás felügyeletet, gondozást igényel, sokszor az éjszakákat is megzavarják az epilepsziás rohamok, vannak olyan időszakok, hogy óránként. Több alkalommal előfordult, hogy nem sikerült csillapítani és kórházba került.

– Változó, hogy Ricsi mikor ébred fel, általában hét és kilenc óra között. Ha éjszaka nem tud aludni az epilepsziás rohamok miatt, akkor néha tovább is alszik. Ha felébred, átmozgatom, megmasszírozom, tornáztatom. Ő egyedül nem tud mozogni, az oldalára sem tud elfordulni. Átpelenkázom, átöltöztetem, aztán picit még hagyom az ágyban, hogy nyújtózkodjon. Közben elkészítem a reggelijét, összekészítem a gyógyszereit. A reggeli, uzsonna, vacsora joghurt vagy gyümölcs: ami édes, az könnyeben megy, de egy etetés legalább egy óra. Utána lemosdatom, beültetem a kis kocsijába, mesét néz. Körülbelül egy-másfél órát tud ülni, aztán lefektetem. Az időjárás nagyon befolyásolja, milyen a kedve és az állapota. Az ebéd rendes étel – például hús és krumpli –, de mindent csak turmixolva képes megenni, inni fecskendőből tud. Az ebéd mindig lassabban megy, legalább másfél óra hosszat eltart. Van egy nyál- és váladékszívónk, azt folyamatosan használni kell: etetés közben néhány kanál után s egész nap folyamatosan – mesélte el egy átlagos napjukat az édesanya, aki azt is elmondta, hogy fiát egyéves korától hetente háromszor viszi Zalaegerszegre, fejlesztőiskolába.

Ricsike beszélni nem tud, de édesanyja már érti, a kiadott hangokkal és a mimikával mit szeretne kifejezni, mit érez a fiú. Talán most azt közölné a világgal, hogy segítséget kérnek, hogy ne veszítsék el otthonukat.