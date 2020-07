Gyorsul a felderítés, tovább nő a biztonság Hévízen

A városi kkamerarendszerhez apcsolódó két tablettel gazdagodott a rendőrőrs, amelyek gyorsítják a helyszíni felderítést, az elkövetők kézre kerítését, és így növelik a fürdőváros biztonságát.

Az önkormányzat által vásárolt okoseszközöket Fisli István, az emberi erőforrások bizottságának elnöke adta át, hangsúlyozva, a „város mindent látó szeme” újabb funkcióval bővül. Emlékeztetett, eddig négy ütemben, 65 helyszínen 92 kamerát szereltek fel, s a rendszer alkalmas a rendszámfelismerésre, illetve az autóvadász alkalmazással is összeköttetésben áll, így a körözés alatt álló járművek kiszűrhetők. A jövőben pedig sebességmérés, arcfelismerés is szerepel majd az elérhető alkalmazások között, és a kamerák száma is bővülhet, lesz ilyen a megújuló buszpályaudvarnál és a termelői piacnál is.

Leszögezte, Hévíz számára kiemelten fontos a biztonság, hiszen ez a turizmusban elengedhetetlen feltétel. Hozzátette, a város eddig is Magyarország egyik legbiztonságosabb települése volt, és ez a jövőben tovább erősödhet.

Dr. Andor László, a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője azt mondta, a humán erőforrás mellett fontos a technikai ellátottság is, és a kettő hatékony ötvözésével lehet eredményeket elérni a közbiztonság, közrend területén. Úgy fogalmazott, a kamerarendszer már eddig is hozzájárult számos bűncselekmény felderítéséhez, a két új tablet pedig segíti, felgyorsítja a folyamatot, hiszen a helyszínen intézkedő kollégák már ott láthatják azokat a felvételeket, amelyek eddig később, az őrsön álltak rendelkezésükre. A kapitány szerint ezzel még eredményesebb lesz a munkájuk, s gyorsabban kézre keríthetik az elkövetőket.