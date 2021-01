Gyorsforgalmi út lesz a 74-esből

Az évtized végére négysávos, gyorsforgalmi úton lehet majd közlekedni Nagykanizsa és Zalaegerszeg között – jelentette be hétfőn Cseresnyés Péter, a dél-zalai város és térsége országgyűlési képviselője. A politikus elmondta: az elmúlt egy évben több tárgyalási fordulóban nyomós érveket sorakoztatott fel a döntéshozóknak az út megépítése mellett, így az érdekérvényesítésnek köszönhetően kormányhatározat született a 74-es út gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésének előkészítéséről.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Egyelőre egy tanulmánytervet készítenek a szakemberek, ami többek között az út leendő nyomvonalára is választ ad – magyarázta Cseresnyés Péter.

Cseresnyés Péter a kormányhatározat kapcsán arról is beszélt, hogy a 74-es út négysávosítása milyen előnyöket hozhat Nagykanizsa számára. Mint azt kifejtette: az elsősorban Győrhöz és az Audihoz kapcsolódó gazdasági potenciál a magyar közúthálózat észak-déli fejlesztésének köszönhetően már most is érezteti jótékony hatását, hiszen Szombathely és Zalaegerszeg is részesül a beszállítók és bedolgozók révén mindebből.

– Az elmúlt évtizedekben többször is bebizonyosodott, hogy ahol autópálya vagy gyorsforgalmi útszakasz épül, ott a gazdasági potenciál is növekszik – mondta Cseresnyés Péter, aki hozzátette: ebből Nagykanizsa sem akar kimaradni. – Ha az évtized végére megépül a 74-es gyorsforgalmi út, akkor Nagykanizsa a jelenleginél is jobb logisztikai helyzetbe kerül, hiszen a kelet-nyugati útvonalak mellett, az észak-déli összeköttetés is megvalósul az országhatáron belül. Ez pedig több betelepülő vállalkozást jelent a most közel 100 hektárral bővülő ipari park számára.

Az országgyűlési képviselő elárulta: a kormánydöntés ugyan az előkészítő munka megkezdéséről is szól, de részletes finanszírozási táblázatot is tartalmaz az útszakasz fejlesztését illetően, ami a tanulmányterv elkészítésével már idén ősszel elkezdődhet.

A képviselő a nyomvonalról egyelőre nem tudott nyilatkozni – mint mondta – ez is a tanulmányterv részét képezi, de úgy véli, hogy a Nagykanizsa-Zalaegerszeg közötti kistelepüléseket – ahol most áthalad a 74-es út – elkerüli majd a gyorsforgalmi út.