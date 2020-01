Gyorsan forró olajba került a sok friss kolbász Vindornyafokon

Szombaton tartották az ötödik Vindornyafoki Farsangi Disznótoros és Kolbásztöltő Versenyt.

A találkozó növekvő népszerűségét jelzi, hogy idén már 12 csapat érkezett a zalai településre, amit Hág Attila polgármester így indokolt:

– A barátság a legfontosabb! Mindenki jól érezte magát nálunk a korábbi rendezvényeinken és az újabb alkalomra már barátaikkal jöttek vissza hozzánk. Megyénk települései mellett érkeztek Szlovákiából, a Felvidékről, Szerbiából, a Vajdaságból, valamint Horvátországból. Nemzetközi mezőnyünk a hagyományok ápolásával teremti meg a jövő alapjait.

– A tradicionális kolbászhoz lapockát és zsírszalonnát darálunk 70-30 százalékban, majd ízlés szerint fűszerpaprikát, sót, borsot és fokhagymát teszünk bele. A különböző arányok más-más ízt adnak. Fontos még a jó állag eltalálása, és sokat számít a jó sütés is – összegezte Keresztes József, a Gyenesdiási Ízőr­zők kapitánya.

Az elsőként elkészült kolbászok gyorsan forró olajba kerültek, a rendezvényteret be is töltötte a sült illata. Előkerültek a hazai borok, pálinkák és sütemények, és miközben folyt a munka, vidám kínálgatás vette kezdetét. Míg a zsűri dolgozott, a csapatok műsorokkal szórakoztatták egymást. Fellépett Németh Veronika is, a Hévízi Új Színpad társulat énekese, aki musicalslágerekkel fokozta a hangulatot.

A zsűrinek nehéz dolga volt. Több szempontot figyelembe véve különdíjban részesítették a Dalmáciából, Sibenikből érkezett csapat római kolbászát. Harmadik lett a Vindornyafoki Kolbászollók csapata, második a Kallosi Katlanos, míg a legjobb kolbászt idén a Keszthelyi Ízőrzők Kakukkfű Porta készítette el.

A farsangi est zenével és tánccal ért véget, és az ígérettel, hogy jövőre is lesz kolbásztöltő fesztivál.