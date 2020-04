Györgyikék, cseresznye, alma virágok és tulipánok

A múlt heti és az elmúlt napok éjszakai, hajnali fagyásai nagy kárt tettek a virágzó gyümölcsösökben.

A kertek virágai viszonylag jól átvészelték a hideget, viszont a kajszit az Egerszeg körüli völgyekben, így például a csácsi hegyi aljakban is nagyrészt letarolta a fagy. Talán a később virágzó fajtákban még reménykedhetünk. Oda a korai cseresznye is, a meggy és az alma, amely most bontja szirmait, még reménnyel töltheti el a gazdákat.

Igazán most fordul virágba a hegy, a cseresznyefák, ha termést nem is hoznak, fehér pompában tündökölnek, hasonlóan ragyognak a meggyfák, s rózsaszínes virágaikkal az almafák sem kívánnak lemaradni, bár az ő teljes kinyílásuk, majd a sziromhullásuk még messze van. Addig is, aki teheti, a szigorú járványügyi előírásokat betartva tegyen sétát a kertek környékén, akinek ilyenre nincs lehetősége, annak képeinkkel behozzuk elzártságába a virágzó gyümölcsösök hangulatát.