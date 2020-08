Győrfi Pál csak úgy belógott egy szállodába a Balatonnál?!

A mentőszolgálat szóvivője fiatalon nagyon bevállalós volt, így elég meredek balatoni kalandokról is mesélhet a fiainak. Manapság is sok mindenre kapható, ha a gyerekeiről van szó, de már példás családapa, aki legjobban a szigligeti nyaralást várja.

Győrfi Pál – akivel a likebalaton.hu készített interjút – már mindenkit arra biztat, hogy ne maradjon otthon. A mentőszolgálat szóvivője, aki a pandémia idején a biztonságos bezárkózást reklámozta, már csak a biztonságra hívja fel a figyelmet. Kifejezetten ajánlja, hogy mindenki, aki csak teheti, töltse lazítással, pihenéssel a következő heteket.

A tavasz hónapjai, testileg, lelkileg nehéz időszakot jelentettek – mondta Győrfi Pál. – A bezártság, az egyedüllét, a közösség hiánya és a betegségtől való félelem nemcsak hazánkban viselte meg az embereket. Magyarországon nagyon jól sikerült megfékezni a járványt, hála annak is, hogy az emberek fegyelmezetten betartották a biztonságra vonatkozó kéréseket és a korlátozásokat. Az egészségügyi vészhelyzet elmúlt, óvatosságra viszont továbbra is szükség van. Ha kell, mert zárt helyre, nagyobb tömegbe megyünk, viseljünk maszkot. Kerüljük a zsúfolt helyeket, az idegenektől tartsuk meg a másfél méteres távolságot. Ügyeljünk erre a nyaralás alatt, akkor is, amikor fürdőzünk! Emellett alaposan és gyakran mossunk kezet – most ezzel tehetjük legtöbbet azért, hogy biztonságban lehessünk.

– Ön hol pihen ezen a nyáron?

– A feleségem családjának van egy nyaralója a Balatonnál. Évek óta ez az egyik csúcspontja a nyárnak. Mivel nagy a család és mindenhol sok a gyerek, szépen beosztjuk egymás között, hogy ki mikor veheti birtokba a szigligeti házat.

– Ezek szerint a Balaton biztonságos.

– Igen, a Balaton is biztonságos, és úgy látom, hogy a belföldi nyaralás biztonságos. Ha szabad mentősként is megszólalnom, akkor elmondom, hogy a nyári hónapokban az Országos Mentőszolgálat mindig külön figyel a Balatonnál. Plusz kocsikkal, megerősített szolgálatokkal figyelünk a nyaralók biztonságára. A külföldi, akár a környező országokból is hallunk most ijesztő híreket. Mi is lemondtunk a tengerpartról idén, és azt hiszem most mindenkinek az a jobb döntés, ha inkább itthon nyaral.

– Mit jelent az Ön számára, hogy nyaral?

– Belföldön semmiképpen nem azt, hogy nem dolgozom. Ha valami kiemelkedő esemény történik, bizony a szigligeti nyaraló kertjében is készül velem interjú. Annyi kulisszatitkot elárulhatok, hogy ilyenkor néha csak a felsőruházatom egyenruhás, amúgy strandhoz vagyok öltözve. Ha jó az idő, legszívesebben egész nap egy szál fürdőnadrágban vagyok. Számomra az a feltöltődés, hogy szorító időpontok nélkül, önfeledten kikapcsolódhatok a családdal.

– Azért a mostani tavasz felfokozott történései után ezt elég nehéz elképzelni. Készült önről vers és neveztek el tortát, hogy a rengeteg internetes mémről ne is beszéljünk. Lépten-nyomon megállítják?

– Igen és érdekes, mert főleg a gyerekek körében lettem nagyon népszerű. Ők eddig nem igazán foglalkoztak velem. A híradók azért mindig a legnézettebb tévés műsorok, ennyi idő után pedig megszokja az ember, hogy ez ad egy komoly ismertséget. Amit a járványhelyzet videófilmjei hoztak, az viszont kétségtelenül meglepett még engem is. Rendszeresen megállítanak, fotózkodnak velem, de ha semmi ilyen nincs, akkor is rám mosolyognak, vagy szólnak hozzám pár jó szót, kérdeznek valamit. Úgy gondolom, hogy ez azért csak átmeneti állapot, ami a rendkívüli helyzetnek szólt, és idővel elmúlik.

