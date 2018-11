Gyönyörű hímzéseket készítenek a gelsei hölgyek

Az Újra öltünk és örökítünk hímzőszakkör nagy munkával, tervekkel kezdte az őszi évadot.

Gelse Az Újra öltünk és örökítünk hímzőszakkör nagy munkával, tervekkel kezdte az őszi évadot. A Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban hetente gyűlnek össze a falu ügyes kezű asszonyai a hímzőköri foglalkozásokon, amelyeket Kerekes Endréné népi iparművész vezet.

– A békési szűrhímzés elsajátítása az első nagy feladata az új szezonban az öt éve alakult, 12 fős hímzőkörnek. Emellett a tardi főkötőhímzést is megtanuljuk az elkövetkezendő időszakban – összegezte Kerekes Endréné. – Kitartóak és ügyesek a hölgyek, így a bonyolultabb öltéseket is könnyedén megjegyzik, s alkalmazzák. Az alkotásokból kiállítás is nyílik majd a későbbiekben.

A gelsei hímzőkör tehetséges asszonyaira büszkék a községben. A település vezetésén kívül a Princivil Értékteremtő Egyesület is támogatja munkájukat. Jakabfiné Bársony Judit, az egyesület tagja hangsúlyozta: mindannyiuk számára fontos, hogy a népi kultúra, művészet kincseit megőrizzék és átadják az utókornak.