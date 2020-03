Gyöngyszemek a közösségi médiából

Az ember görgeti a Facebookot, pillanatonként ugranak fel az új tartalmak. A kiscicás ágyneműhirdetések és a szelfik arányát e napokban erősen lenyomják a járvánnyal kapcsolatos bejegyzések.

Akad közöttük tudományos ismeretterjesztő, összefogásra serkentő és otthonmaradásra buzdító is. Utóbbira kedves példa a Göcseji Múzeum falumúzeumi osztályvezetője, Varju András posztja, amit a skanzen előtt látható idős pár szobra ihletett. Szabolcs Péter szobrászművész népszerű alkotását szájmaszkkal aktualizálta Varju András, aki közvetlenül Teri nénihez és Józsi bácsihoz intézi szavait. Az üzenet azonban nem csak nekik szól, hiszen rengetegen vannak hasonló helyzetben. Az idősebbekre különösen igaz, hogy életük részévé vált a piac, ahol a portéka mustrálása mellett mindig nyílik alkalom egy kis diskurálásra is. Teri néninek most erősen ajánlott volna erről lemondania, párjának pedig a megszokott ultipartikról a barátokkal. Majd nyáron bepótolják, ahogy a fröccs is megvárja őket a pincében. Addig is próbálják egymást minden erővel a lakásban tartani. Amúgy meg a nagyi is jó a kártyázásban, ideje volna megpróbálni ellene is nyerni… – zárja posztját Varju András.