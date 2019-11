Gyertyánosi Málénap: Kukoricamálé megújítva

Egy helybéli háziasszony, Rezonja Mária kukoricamáléját találták a legízletesebb hagyományos ételnek az idei Gyertyánosi Málénapon. A muravidéki településen ötödször szervezték meg a rendezvényt.

A szervező Hajnal Művelődési Egyesület elnöke, Göncz Vaupotic Elvira elmondta: a szegény ember süteményének is nevezett kukoricamálé egykor nagy jelentőséggel bírt a Muravidéken, főleg a paraszti családoknál. Könnyen, olcsón és gyorsan elkészíthető étel, és laktató, ezért hamar vezető helyet vívott ki magának a népi gasztronómiában.

A málénapnak azonban nemcsak az a célja, hogy felhívja a figyelmet a muravidéki népi gasztronómiára, de annak megújítására is kísérletet tesz. A versenyre nevezőktől azt kérték, hogy ne csak tradicionális recept alapján készítsenek málét, hanem modern kategóriát is meghirdettek. Az előbbi esetében szigorú előírás volt, hogy a hagyományos, a szegény családok kamrájában is meglévő alapanyagok (kukoricaliszt, cukor, tej, tojás és zsiradék) mellé legfeljebb reszelt almát, tejfölt vagy lekvárt használhattak a versenyzők, utóbbinál egyedüli megkötésként a kukoricaliszt használatát írták elő.

A versenyre 28 személy 38 mintával nevezett, ebből 23 volt a tradicionális málé, és 15 a modern. Utóbbiak közt sütemények, torták is helyet kaptak. A zsűri véleménye szerint a modern málé kategória legízletesebbje egy szárított gyümölcsökkel ízesített sütemény lett, amelyet a lendvai Novák Snezana készített. Különdíjat a nagykanizsai Árvácska Dalkör kapott.