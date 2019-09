Gyermekszüreten nevelik a szőlészek utánpótlását Csörnyeföldén

A szőlő­művelés megismertetése és megszerettetése volt a program célja, melynek során óvodás és általános iskolás korú gyerekek szüreteltek a dél-zalai község ampelográfiai kertjében.

Az ötletet Szlovéniából, Dobronakról adaptálta a település önkormányzata, ott ugyanis már évekre visszatekintő hagyománya van az úgynevezett gyermekszüretnek.

– Ahogy a muravidéki településnek, nekünk is van egy ampelográfiai kertünk, az itt termelt szőlő szüretelésére hívtuk meg a muraszemenyei általános iskola első és második osztályos tanulóit, valamint az óvodásokat – mondta Simon Zoltán csörnyeföldi polgármester, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke. – A gyerekeket nemcsak a pedagógusok kísérték el, hanem a szüleik is. Miután a térségünkben egyre kevesebben foglalkoznak szőlőműveléssel, így többen közülük most először vettek részt szüreten. A cél az volt, hogy olyan élményben legyen részük, ami ráirányítja a figyelmet a szőlészetre. Ha már kisgyermek korban kialakul bennük a pozitív attitűd a gazdálkodás iránt, akkor felnőttként is szívesebben foglalkoznak majd a szőlővel.

A sok apró, de szorgos kéznek köszönhetően a 0,2 hektáros területről már délelőtt lefogyott a termés. A leszedett szőlő egy részét a szombati szüreti felvonuláshoz ajánlotta fel az önkormányzat.