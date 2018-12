Gyermeki kacajtól visszhangzott a fityei kultúrház

A település vezetése, a korábbi évekhez hasonlóan, ismét karácsonyi programot szervezett az ifjabb generációnak.

Tatai István polgármester hangsúlyozta: mintegy száz, tizennyolc év alatti gyermek kapott ajándékot az ünnep alkalmából.

– Kulturális műsorral vártuk őket a falu alapítványával karöltve, melynek keretében az óvodások, Borka bohóc és a Nagyrécsei Népdalkör szereztek feledhetetlen pillanatokat az ifjú fityeháziaknak. Emellett, hétezer forint értékű vásárlási utalvánnyal, és több mint kétezer forint értékű ajándékcsomaggal is hozzájárultunk ahhoz, hogy még szebb legyen számukra az ünnep – mondta Tatai István. Hozzátéve: nem csak a legkisebbekre fordítanak figyelmet. Az idősebb generációra is és a mozgásukban korlátozott helybéliekre is, akiket szintén megleptek ünnepséggel, értékes csomagokkal.

A polgármester kiemelte: az elmúlt időszakban jócskán kijutott az örömből mindannyiuknak. Ugyanis több pályázaton szerepeltek sikeresen, melynek eredményeként számos fejlesztés történt a faluban. Köztük legjelentősebb volt az az ötvenmillió forint értékű, energetikai projekt, aminek jóvoltából a régi iskolaépületet modernizálták. Emellett, a falu utcáin korszerűsítették a közvilágítást, illetve jelenleg is járdaépítés zajlik. A közösség összekovácsolására is figyelmet fordítanak. Havonta tartanak több korosztály érdeklődésére számot tartó rendezvényeket.

– Ugyan ez az első karácsonyunk a faluban, de igazán otthon érezzük magunkat – mondta az egyik, fityeházi anyuka, Kissné Turi Barbara, aki párjával és ötéves kislányukkal, Izabellával, nemrég költözött a községbe. – Nagyon örülünk, hogy szép környezetben, barátságos emberek közt élhetünk. A vidám ünnepváró nap pedig remek lehetőséget nyújtott arra, hogy még több embert megismerjünk.

