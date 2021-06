Gyerektábor Kendlimajorban: a kicsik Ludvig Zoltántól és fiától, Dánieltől tanulhattak

Gyermekzsivajtól volt hangos tegnap Kendlimajor. A fiatalok a művészeti szabadiskola kreatív táborában alkothattak, ahol kortárs művészektől, Ludvig Zoltántól és fiától, Dánieltől tanulhattak.

A részletekről Ludvig Klára vendéglátó mesélt. Elmondta: az első gyerekcsoportot még 2007-ben, Nagykanizsa palini városrészének iskolájából vitte el hozzájuk Kalmár Zsuzsa tanító, a találkozás pedig olyan jól sikerült, hogy azóta hagyománnyá vált.

– A program minden évben népszerű, tavaly után idén is két turnusban fogadjuk már a gyerekeket, 6 éves kortól egészen a középiskolás korosztályig – tette hozzá. – Az ifjúsággal a festőművészek foglalkoznak, de Págyi Zsóka keramikus is tartott nekik interaktív, izgalmas előadást. A mozgás sem maradhatott ki, a hőség miatt délelőtt túráztunk a környéken, ami egyfajta ihletgyűjtésnek is megfelelt. Amikor visszatértek a gyerekek, a látottakat feldolgozták, és ebből több igazán szép alkotás született.

A játékos szakmai foglalkozáson megbeszélték a tájelemek elhelyezkedését, vizuális megjelenítését az adott festményen. Ludvig Dániel vezetésével pedig speciális pórusbeton téglából faragtak fagylalt alakú formát, melyet aztán kifesthettek.

A gyerekek lelkesen vetették bele magukat az újabb és újabb feladatokba, de szünidő lévén persze a szórakozás sem maradhatott ki.

A 6 éves kiskanizsai Pesti Izabella elmondta: otthon is szeret rajzolni, a kreatív táborban pedig egy óriási görögdinnyét és banánt is festett. A zalakarosi Móra-iskola harmadik osztályosa, Varga Rozi nagyon örült annak, hogy szabadon lefesthetett egy cicát, de szíveket és epret is készített. A fővárosi Kiss Zsófia Rozi amellett, hogy sok barátnőt gyűjtött, a kerámiakészítést élvezte a legjobban.