Gyenesdiáson is járt a Kék Hullám Zászló bírálóbizottsága

Jövő héten derül ki, melyik strand hogyan szerepelt a Kék Hullám Zászló strandminősítő rendszerben. Akkortól ismét egy, kettő, három, négy, vagy a legjobbaknak járó öt csillag mutatja a vendégeknek a fürdőhelyek színvonalát.

A tóparti önkormányzatokat összefogó Balatoni Szövetség évről évre rendre meghirdeti a Kék Hullám Zászlót, bár idén ennek lebonyolítása igencsak kérdéses volt a járványügyi helyzetben. Ám amikortól biztossá vált, hogy megnyithatnak a strandok, a szervező szervezet közzétette felhívását, hogy a strandüzemeltetők e szezonban is kérhetik a fürdőhelyek minősítését. A bírálók működés közben járják be a bírálók a strandokat, hogy ugyanolyan tapasztalatokat szerezhessenek, mint a vendégek. Idén 35 strand nevezett be a felhívásra, köztük a két gyenesdiási is.

Mi a Diási Játékstandon találkoztunk a bírálókkal, akiknek az önkormányzat és a strand munkatársai mutatták be a fürdőhelyet. Mint sok más balatoni strandon, itt is több fejlesztés valósult meg idén. A gyenesdiási önkormányzat száz százalékos támogatást, 64,5 millió forintot nyert a Kisfaludy strandfejlesztési programban e fürdőhely korszerűsítésére. A fejlesztések során főként a családbarát lehetőségek bővültek és a fentarthatóság került előtérbe.

-Az egyik újdonság, hogy lépcsővel is felszerelt vízi napozó stéget alakítottunk ki az idei szezonra. Ezzel befejeződött az a néhány éve indult fejlesztés, melynek eredményeképpen már a teljes parszakaszon van napozófelület és a csúszásmentes fedések kialakítása is megtörtént. 2017-ben kezdődött, most fejeződött be a zöldterület megújítás. Az idei szezonkezdet előtt a strand nyugati felén történt meg a tereprendezés, a földfeltöltés és a füvesítés. A kabinsor egyik épületében családbarát wc-t és baba-mama szobát alakítottunk ki. Itt napelemes rendszerről működő meleg vizes zuhanyzót is üzembe helyeztünk. Áthelyeztük a mozgássérült vizesblokkot, mely korszerűbbé és kényelmesebbé vált. Családi és mozgássérültek által igénybe vehető öltöző kabinokat is kialakítottunk – mutatta be a főbb újdonságokat Gál Lajos polgármester. Mindezek mellett az információs, tájékoztató és irányító táblákat is lecserélték: ezek egységes arculatot kaptak. Ugyanilyeneket helyeztek ki a másik gyenesdiási fürdőhelyre, a Lidó strandra is, melyen szintén jár a Kék Hullám Zászló bírálóbizottsága. Itt is több fejlesztéssel ismerkedhettek meg az ítészek, hiszen e fürdőhely is nyert –ugyancsak száz százalékos – támogatást. Itt közel 18,5 millió forintos ráfordítással valósultak meg a beruházások.

– Ide is kerültek egységes megjelenésű családi öltözőkabinok. A vízbemenő stég csúszásmentes borírtást kapott. A pénztári épületben családi vizesblokkot alakítottunk ki. A baba-mama szoba több új berendezéssel bővült: pelenkázó asztal, gyermekétel melegítő, szoptató fotel, asztal és szék került be. A Lidó standon is folytatódott és a szezonkezdetre befejeződött a három éve megkezdett zöldterület-rendezés- sorolta a sokak által csak „kisstrandként” emlegetett fürdőhely újdonságait Gál Lajos.

A Balatoni Szövetség képviseletében a Kék Hullám Zászló minősítési rendszer bírálóbizottságát vezető Fabacsovicsné Kovács Krisztina elmondta, hogy sok más településen is újdonságok várják a strandolókat idén, ezeket is figyelték a felmérés során. A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett strandfejlesztési pályázaton több fürdőhely nyert el támogatást fejlesztések megvalósítására. Több településen ezek már megvalósultak, néhány helyen azonban majd a szezon végeztével kezdik el a beruházásokat. A legtöbb helyen a gyermekbarát szolgáltatásokat bővítették, sok strandon új vizesblokkokat is kialakítottak és több helyen napvitorlákat helyeztek ki. Az újdonságok felmérése mellett azonban még rengeteg szempontot vizsgáltak a bírálók, hogy kialakítsák a fürdőhelyeknek szánt csillagok számát.

-Értékeljük a tisztaságot, a környezet minőségét, figyelünk a zöld szempontokra és a családbarát szolgáltatásokra, lehetőségekre. Sokrétű értékelési lapunk van és olyan szervezeteket vontunk be a munkába, melyek egyes szempontok szakértői. Így többek között a bírálóbizottság tagja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Balatoni Kör, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Nők a Balatonért Egyesület képviselője és a Magyar Turisztikai Ügynökség delegáltja is velünk tartott. A megyei Népegészsügyi Osztályoktól kértünk segítséget ahhoz, hogy vizsgálják meg a strandokat járványügyi szempontból – sorolt a sok közül néhány szempontot Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.

Ez utóbbi egyébként a minősítési rendszer idei újdonsága. E kritérium alapján ugyanis egy különdíjat osztanak ki. E a járványügyi szempontból legbiztonságosabbnak minősített strandnak jár. Ezen kívül hagyományosan a megyei önkormányzatok is díjazzák a területükön legjobbnak ítélt fürdőhelyet. Az egész régióban legtöbb pontszámot elért strand is kiérdemel egy különdíjat. Egy cég felajánlása révén ezzel együtt jár egy kétszáz négyzetméteres homokos terület tisztítása, mely szintén hozzájárul az egészségügyi színvonal és biztonság emeléséhez. Hogy a bírálók értékelése alapján melyik strand hogyan szerepelt a minősítési rendszerben, az néhány napon belül kiderül. Az eredményhirdetést a Balatoni Szövetség július 15-én tartja Zamárdiban. Akkortól mutatják majd a vendégeknek a csillagok a balatoni strandok színvonalát.