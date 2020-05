Gyenesdiáson a helyi termelők finom falatokkal várják a vendégeket

Bár a hagyományos ünnepélyes szezonnyitó rendezvény elmaradt, de az elmúlt hétvégétől már várja a vendégeket a gyenesdiási termelői piac.

Az eddigiektől kicsit eltérő módon, mégis a hagyományos kínálattal várja a vendégeket az Első Balatoni Hal- és Termelői Piac május elsejétől. Az első napok forgalmát befolyásolta a változékony időjárás: pénteken esős, vasárnap szeles idő volt, de szombaton több helyi és környékbeli felkereste az árusítóhelyet.

– A hely adottsága, a bicikliúthoz való közelsége nagyban befolyásolja a vendégkört – szögezte le László Beáta piacfelügyelő.

A bejáratánál kint van a NÉBIH tájékoztatása a szabályokról és tanácsokról.

– Az árusok szájmaszkban és védőkesztyűben értékesítik a portékájukat. A látogatók közül is többen így érkeztek. Szabadtérről van szó, de nekik is ajánljuk a védőeszközök viselését. Arra is figyelünk, hogy sok ember ne csoportosuljon a piacon. Ha mégis így adódik, például sorban állásnál, akkor megkérem a látogatókat, hogy tartsák a biztonságos távolságot – ismertette a most érvényes speciális szabályokat és az első napok tapasztalatait a piacfelügyelő.

A májusi nyitást követő napokban az árusok ajándékokat, aszalványokat, fűszereket, szárazárut, rétest, mézet árultak, de hamarosan megjelennek zöldségek, gyümölcsök is.

A piacon lévő – ételt és italt kínáló – faházak is megnyitottak, hétköznaponként délután négy órától, hétvégente pedig délelőtt tíz órától várják a vendégeket, hiszen ezek az egységek is szabadtéren találhatóak.

A piac vezetése és a vendéglátóhelyek üzemeltetői figyelnek arra, hogy a vendégek megtartsák egymástól a kellő távolságot, az asztalokat és a padokat is ennek megfelelően helyezik ki.

Az eddigi években hagyományosak voltak a tematikus napok, rendezvények és zenés programok a termelői piacon. Ezek az idei nyáron elmaradnak, de a piac őszig várja a vásárlókat.