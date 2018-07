Gyenesdiási bornapok: Bor, kultúra és szórakozás fonódik egybe

Bor és kultúra szorosan összefügg – hangzott el a Gyenesdiási Bornapok csütörtök esti megnyitóján, s a vendégek meg is tapasztalhatják ezt. A helyi és térségbeli borok mellett finom falatok, műsorok, koncertek és utcabál is várja a közönséget.

Folklóresttel vette kezdetét a Gyenesdiási Bornapok rendezvénysorozata, majd erre is utalva Gál Lajos polgármester úgy fogalmazott a megnyitóünnepségen, a színpadon álló Da Bibere Zalai Borlovagrend és Balatoni Borbarát Hölgyek gyűrűjében, hogy a bor és kultúra összetartozik. Szólt a település hegyközségi múltjáról is, melynek jelene is van.

– Tíz hektáron van szőlő Gyenesdiáson, hogy ez megmaradt, azoknak köszönhető, akik odafigyelnek a helytörténetre, a szőlőkultúrára és arra a borszeretetre, mely összehozza ilyenkor az embereket- emelte ki a településvezető. A közönség azt is megtudhatta, hogy már a török kortól származó oklevelek és a mai is álló, 1644-ben épült Darnay pince is bizonyíték, hogy hajdan présházakkal volt tele e környék. Falud és Diás szőlőhegyeiről az artikulosok, azaz hegyközségi törvények is fennmaradtak, s az is tudott, hogy a Pethők, majd Festeticsek korában még több mint 160 hektárnyi területen termett a szőlő. Így a borfesztivál nem csak szórakozást, hanem a múlt iránti büszkeséget és a hagyományok őrzését is jelenti.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő és Pácsonyi Imre, a Zala megyei közgyűlés alelnöke a kultúra és a hagyományőrzés fontosságáról szólt, majd Zolcsák Miklós görögkatolikus lelkész mondott áldást a vendégekre és a rendezvényre, melyet dr. Brazsil József, a borlovagrend elnök-nagymestere nyitott meg.

Az ünnepségen tartották a hegyközségi borverseny eredményhirdetését, s kihirdették, hogy idén Gyenesdiás bora a helyi Rádi pincészet 2017-es Irsai Olivér bora lett, s önkormányzati elismerő oklevelet adtak át a Gengeliczky László vezette fafaragó tábor résztvevőinek, akik már 25 éve minden nyáron megajándékozzák a települést alkotásaikkal. A Gyenesdiási bornapokon lesznek gyermekelőadások vásári komédiák, szombaton többek között fellép a Kerekes Band, vasárnap operett -és nótaés nosztalgiaest, tíz órakor tűzijáték, s minden nap utcabál szórakoztatja a vendégeket, akik helyi és térségbeli borokat és finom ételeket kóstolhatnak.