Gyenesdiás gyönyörű táji környezetű üdülőfalu – a közösség óvja, szépíti lakóhelyét

Csak kora délelőtt van, a gyenesdiási Festetics Kilátó tövében már a toronyból lejövő hölgyekkel találkozunk. Okos telefonnal, háttérében a toronnyal fotózzák magukat, s izgatottan ecsetelik a fentről látott táj gyönyörűségét. Buzás-Belenta Rékával, az önkormányzat településfejlesztési referensével mi is felmászunk a kilátóba, s a lélegzetünk is eláll, amikor a legfelső teraszról körülnézünk.

– Ezt a csodát mindenkinek látnia kellene. Micsoda gyönyörű környezetbe élünk – lelkesedik Réka, majd az őszi ragyogásban elkezdi megmutatni, hogy meddig terjed Gyenesdiás határa. Keszthely felé nézve, melyek azok a házak, amelyek még Gyenesdiáshoz tartoznak, s honnét kezdődődnek Keszthely utcái, merthogy a települések régen összenőttek. A toronyból jól látszik alattunk a falu kedvelt kiránduló helye is a Nagymező, az autóikkal érkező turistákkal, kicsit távolabb az egykori kőbánya fehér sziklafali világítanak, s a Balaton, melynek víztükre elveszik a szemből ragyogó nap sugarai mögött a tavat megülő párában.

– Lélegzetelállító – suttogja párjának a kilátó teraszára felérő hölgy is, akikről kiderül, Vácról jöttek, s nagyon örülnek, hogy ebben a pillanatban itt lehetnek. Valóban ritka időt fogunk ki, eső után vagyunk, tiszta az ég, s a nap aranylóan ragyogja be az egyre jobban színesedő őszi tájat. A „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!” turisztikai sorozatunk részeként látogattunk el Gyenesdiásra, hogy ismerkedjünk a balatoni település idei turisztikai eredményeivel, s egy kicsit tetten érjük a balatoni szezonvég hangulatát.

– Nagyon megbecsüljük a magyar turistát, vendéget, arányuk tovább nőtt, a strandok, a szálláshelyek látogatottsága jórészt ő általuk bővült tovább, s ami nagyon fontos, honfitársaink jól is költenek. Folytatódott az a tendencia is, hogy egyre többen fedezik fel a Nyugat-Balaton lehetőségeit, keresik az itteni partokat, strandokat, értékelik azt a minőséget, amit nyújtunk számukra. A minőségi turizmusban elért eredményeink több elismerést hoztak számunkra, rangos díjakat nyertünk a családbarátság, s az ökotudatosság mentén tett fejlesztéseinkkel. Gyenesdiás a letelepülni szándékozók számára is kedvelt maradt, a lakosság száma 4100 felé közelit, egyre több fiatal jön, kihasználják a CSOK nyújtotta lehetőségeket. Három új utca ingatlanai is elkeltek. A külföldiek betelepülése is folytatódik, többen jönnek Németországból, az orosz tulajdonú ingatlanok is jobbára németre cserélődnek. Főleg az idősebb németek keresik a békésebb helyeket, s ezt itt vélik megtalálni – mondja Gál Lajos, aki azt is elmondja, hogy a turizmus mellett, fontosak az ipari fejlesztések is.

Az ipari területük már 25 hektár, s nem csak helyi vállalkozók találják meg itt a számításaikat, hanem az ország másik feléről is érkeznek hozzájuk. A következő években is meghatározó lesz az iparfejlesztés, de fő hangsúly a minőségi turisztikai feltételek javítására helyeződik, szálloda telepítésére, a sportcentrum fejlesztésére gondolnak. Fontos számukra a lovas turizmus, Zala megyében és a Balaton környékén például a Nemzet Vágta előfutamainak megrendezési feltételi itt adottak. Elindul egy négycsillagos superior, háromszáz férőhelyes szálloda építése is, ami önkormányzati terültet érint, s ezáltal részben föltárásra kerül a Balaton-part is, sétányokkal, újabb kerékpárutakkal, horgásztanyával, csónak- illetve vitorlás kikötővel úgy, hogy ez az önkormányzat 43 hektáros területéből 1,5 hektárnyit érint. Az összes többi zöldfolyosó marad, természet közeli állapot megtartásával, teljes átjárhatósággal.

– Folyamatosan keressük Gyenesdiás gyöngyszemeit, ami azt jelenti, hogy sorra kerülnek vissza az önkormányzat tulajdonába a település számra fontos történelmi épületek, mint például, az érintetlen avar sír leleteit őrző Pásztorház, vagy a török korabeli Darnay pince. Most azon dolgozunk, hogy legyen élő vízi malmunk. A Szent János-forrás elfolyó vize mellett áll a 16 századi, egykori Talabér (később Osvald-Bujtor)-féle vízimalom, amelynek az önkormányzat a teljes rekonstrukcióját tervezi, víz hajtotta malomkerékkel. Ez a kultúrtörténeti és ipartörténeti emlék visszakerült a tulajdonunkba. A malomnál látványpékség és fűszerkert is lesz. Fontos beszélnünk a termelői piacunkról is, ahova már legalább 30 kilométeres körzetből, Tapolca környékérül is jönnek termelők, akik keresett árukat értékesítenek. A halfogyasztás népszerűsítésére több program létezik, halászlé főző versenyek, vagy a Keszegfesztivál, de ma már nem csak a halnak, hanem a marhahúsnak, s más minőségi húsnak is van keletje, például rendezünk barbecue főzőversenyt is – mondja Gál Lajos.

A piac most zárva, a felújítási munkák elkezdődtek. Betérünk a Tourinform irodába, ahol egy úr az aktuális látnivalók iránt érdeklődik. Míg neki Kenesei-Bezzeg Kata segít, addig Tóthné Kocsis Krisztina elmondja, hogy a strandszezon végével inkább a kirándulóprogramok iránt érdeklődnek a hozzájuk benyitók. Az iroda különben egész éven át, minden nap kész programokkal várja a nagyközséget felkeresőket.

Találkozunk Góth Imre alpolgármesterrel is, aki vállalja, hogy felvezet a Mária szoborhoz, ami a fénykereszthez vezető dolomit tanösvény mentén található, s ígéri, megéri oda is felmenni, mert onnét a teljes Gyenesdiás látható. És valóban! Míg délelőtt a Festetics kilátó látványa varázsolt el, most, kora délután, a Mária szobrot tartó szikla pereméről tán még a délelőttinél is lenyűgözőbb látvány tárul elénk.

– Gyenesdiáson szinte az egész falu egy nagy baráti közösség. Ha elindul az ember egy tíz perce lévő helyre, fél óra múlva ér oda, mert lépten, nyomon találkozik olyanokkal, akikkel szót kell váltani. Az élet minden területén így van ez. A múltkor a megyei első osztályú foci csaptunk megverte Gellénházát. Mire felöltöztek a fiuk, olyan baráti hangulat alakult ki, hogy együtt énekeltek a csapatok. És rendszeresen vannak nagyobb sporteseményeink is, az idén itt volt az ötven méteres futó- céllövő Európa bajnokság, ahol a mi versenyzőnk Major Veronika aranyérmes lett – mondja Góth Imre, aki aztán a strandokat, s a Diási Emlékparkot mutatja, ahol az ülőbútorok, a kemence, illetve székely kapu, s a zalai harangláb mellett történelmünk nagy magyarjainak szobrai láthatók. A Mária szobornál sem vagyunk egyedül, hamarosan itt is ránk köszön egy turista, leül a sziklára, hogy hosszasan gyönyörködjön a napsütötte tájban.

-Az a jó Gyenesdiásban, hogy mindannyian képviselői vagyunk a településünknek. Három évvel ezelőtt 29 civil szervezet, egyesület működött a faluban, ma 33. Az önkormányzat igényli a civil aktivitást, az emberek akaratának, véleményének meghallgatását, hiszen ez ad erőt a fejlesztéseinkhez, ezáltal tudjuk társadalmasítani az elképzelések valóra váltását – összegez Gál Lajos polgármester, s így búcsúzik:

– Nem beszéltünk még róla, de fontos annak a 28 pályázatnak a befejezése, amit már elnyert a település. Ezek mind itt teremtenek gyarapodást, ami több milliárd forintnyi érték létrejöttét jelenti a következő két-három évben. Növeli az adóerő képességünket, munkahely teremtő lesz, s az életünk minden részét jótékonyan szövi át. A negyedik ciklusomat kezdem polgármesterként, a lakosság a teljes korábbi testületnek is bizalmat szavazott, ami azt is jelenti, hogy jó az irány, amit a lakossággal együtt alakítottunk ki. Tele vagyunk tervekkel, s ezt az értékteremtést végig szeretnénk vinni. Ha ez sikerül, a ciklus végén, büszkén mondhatja magáról Gyenesdiás, hogy önjáró lett! Nagy erőnk, hogy aktív közösségeink révén, jó a társadalmi hangulat, s egészséges a lokálpatriotizmus.