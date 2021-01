Gyarmati Antal: a koronavírus-járvány határozta meg a mögöttünk hagyott évet

Két nagyobb, átfogó fejlesztési projekt előkészítését és elindítását, valamint közel tucatnyi egyéb konkrét beruházási tervet sorolt fel Gyarmati Antal polgármester azon a csütörtöki évértékelő és újévnyitó sajtótájékoztatón, amelyet Vigh László országgyűlési képviselővel közösen tartottak a város önkormányzati hivatalában.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az elsőként felszólaló Gyarmati Antal rögtön azzal indította beszédét, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány határozta meg életünket – ennek zalalövői vonatkozásáról tegnap már beszámoltunk. Azt is kiemelte a polgármester, hogy a pandémiás időszak nemcsak a védekezés szükségszerűségével járt együtt, de az eredetileg tervezett költségvetést is módosítaniuk kellett, a saját erős beruházásokat pedig visszafogták. Ennék ellenére számos fejlesztést tudtak megvalósítani, ezekről egy későbbi lapszámunkban részletesen szólnunk. A 2021-es tervek kapcsán úgy fogalmazott: az önkormányzat gazdálkodását nagy mértékben befolyásolja az iparűzési adó várható összege, illetve annak kompenzálása, hiszen korábban jórészt ebből a bevételi forrásból finanszírozták az intézmények többletkiadásait, a saját fejlesztéseket, de a pályázatokhoz szükséges saját erőt is. A konkrét fejlesztési tervek közül nagyságát és jelentőségét tekintve kiemelkedik a városközponti rehabilitáció – benne az önkormányzati hivatal környezetének rendezése –, valamint a Borostyán-tó szolgáltatási színvonalának fejlesztése, amihez idén a terveket készítik el.

Vigh László ugyancsak a koronavírus járvánnyal kapcsolatos aktualitásokról és várható folyamatokról beszélt. A védőoltás szükségszerűségét, a vakcinára való regisztráció fontosságát hangsúlyozta, de azt is elmondta, véleménye szerint a várt nyájimmunitás leghamarabb nyárra alakulhat ki, de csak abban az esetben, ha a prognosztizált harmadik hullámot el tudjuk kerülni. A képviselő azt is hangsúlyozta: a védekezés terén hazánk eddig jól teljesített, amit többek között az is jelez, hogy nálunk nem kellett a gazdaságot megállítani. Zalalövő kapcsán arról beszélt, hogy a település egy fontos körzetközpont, és ennek megfelelően az elmúlt évek során számos beruházás valósult meg, de a helyi önkormányzattal további fejlesztésekre törekednek, így arra biztatta a polgármestert és a képviselőtestület jelenlévő tagjait, hogy bátran keressék meg ötleteikkel, ő pedig igyekszik segíteni megtalálni a forrást – például a 2021-2017-es fejlesztési időszak uniós támogatásából – azok megvalósításához.