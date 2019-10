Gyarapodó vadak és veszélyek a zalai utakon

Ha a közlekedők számára a 74-es út szélén várakozó rendőrségi járművek látványa nem árulta volna el, a padkán meredező termetes szarvastrófea biztosan jelezte, hogy őszi közlekedésbiztonsági akció zajlott a megyeszékhely határában.

Mint Soós Szabolcs alezredes, a városi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője elmondta, az elmúlt évek statisztikája szerint évente közel 100 olyan baleset történt, amikor vadon élő állat és gépkocsi ütközött a megyeszékhely térségében. A 74-es és 76-os számú utak a baleseti adatok alapján kiemelt kockázatúak, ezért az akcióban az itt közlekedők figyelmét hívták fel a rendőrök arra, miként előzhetik meg a baleseteket, és a jó tanácsok mellé vadriasztó sípokat is átadtak. Ősszel különösen gyakori az őzek, szarvasok megjelenése az utakon és már a lakott területek közelében is. A vad felbukkanásakor vészfékezéssel kell megpróbálni elkerülni az ütközést, és nem szabad elrántani a kormányt, mert sokkal súlyosabb lehet a következmény, ha szembejövőnek vagy út menti fának csapódik a jármű.

Győrvári Attila, a megyei vadászkamara titkára arról beszélt, hogy az elhanyagolt zártkertek megszaporodásával egyre több helyen bukkanhatnak fel vadak. Ezek egy része nem vadászati terület, ezért itt az állatok biztonságban érzik magukat, emiatt jelenhetnek meg már a belterületeken is. Emellett mind több mezőgazdasági táblát kerítenek be a gazdálkodók, így kisebb területre szorulnak vissza a vadak, miközben állományuk gyarapodik. Ezt mutatja az is, hogy a megyében működő 58 vadgazdálkodónak évente növekvő számú vadat kell terítékre hoznia. Az idei terv:, 6500 szarvas, 11 000 vaddisznó és 4600 őz.