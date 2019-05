Gyaloglással őrzik az egészségüket a lenti nyugdíjasok

A határ menti városban működő Civil Nyugdíjas Klub tagjai is részt vettek a gyalogló idősklubok találkozóján, Budapesten. A programot ezúttal már második alkalommal rendezték meg.

– A találkozót Monspart Sarolta, a gyalogló idősklub program kidolgozójának ötlete alapján a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban tartották meg a Városligetben. A helyszínen elhangzott: a szervezők kifejezett célja, hogy a programoknak minden alkalommal egy-egy világörökségi helyszín adjon otthont – tudtuk meg Császár Dezsőtől, a lenti nyugdíjasklub elnökétől. – A rendezvényen több mint kétszáz fő vett részt, a lenti gyaloglóklubból heten utaztunk el a fővárosba. A szakértő előadóktól sok hasznos információt kaptunk. Novák Katalin államtitkár köszöntője után pedig Monspart Sarolta az országos klubhálózatot mutatta be, majd több téma is szóba került: a helyes táplálkozásról, a mozgásról, a szellemi frissesség és az életminőség megőrzéséről beszéltek az előadók. Jól sikerült a közös gyaloglás is, mely bemelegítéssel indult, és a Városligeten áthaladva a Hősök terén ért véget.

A lenti Civil Nyugdíjas Klub következő túrájára május elején kerül sor, ekkor a Budafai Arborétumba látogatnak majd el a tagok.