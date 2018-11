Gróf Somssich Antal nevét vette fel Zalakomár iskolája

Katonai tiszteletadás mellett avatták fel pénteken Somssich Antal emléktábláját az iskolában. Az intézmény idén vette fel a közeli ormándpusztai temetőben nyugvó gróf nevét, aki a lengyel-magyar szolidaritás egyik példaképe is volt.

Az emléktábla avatását megelőzően az óvoda udvarán is tartottak egy kisebb ünnepséget, szintén tegnap avatták ugyanis az intézmény udvarán kialakított új játszóteret, amit közel 25 millió forintos pályázati támogatásból valósítottak meg. Ezt követően leplezték le az iskola aulájában Somssich Antal emléktábláját, majd többen is megemlékeztek az intézmény névadójáról.

– Két fontos ok miatt választottuk iskolánk névadójának gróf Somssich Antalt, egyrészt, mert hosszú éveket töltött a közeli ormándpusztai birtokán, másfelől pedig azért, mert kivételes ember volt, jó gazdálkodó, művelt arisztokrata és bátor katona – fogalmazott Szakáll Tibor, az iskola igazgatója.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ezt követően Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elevenítette fel gróf Somssich Antal kalandos életútját, az I. világháborúban való résztvételét, 1919-ben a lengyel hadseregbe való önkéntes jelentkezését, az 1931 és 1936 közötti országgyűlési képviselőségét, 1950-tól 1953-ig tartó kitelepítését, majd hazatértét és öt évvel később bekövetkezett halálát.

– Somssich Antal két nemzet hőse volt; élő példája és megtestesítője a lengyel-magyar szolidaritásnak; annak, hogy a két nép a történelem viharos évszázadai során mindig számíthatott egymásra. Mindkét nép tudja, bőrén tapasztalta, milyen értéke van a szabadságnak, a függetlenségnek, hiszen ezeket az értékeket újra és újra ki kellett vívnunk, meg kellett ezeket védenünk – fogalmazott Németh Szilárd államtitkár.

– Somssich Antal sosem félt harcba indulni a szabadságért, nem félt harcolni a jövőért és nem félne most sem – hangsúlyozta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára, aki emlékeztetett: a magyaroktól és a lengyelektől most is el akarják venni azt, ami a legfontosabb egy nemzet számára, ez pedig a szabadság és az önrendelkezés joga.

Befejezésül Magyar Ferenc, a kanizsai tankerület igazgatója szólt. Mint mondta: ma, amikor a Zalakomári Általános Iskola 60 évvel Somssich Antal halála után, tiszteletből felveszi a nevét, érdemes feltenni a kérdést: mit üzen a két nemzet hősének élete?

– Minden bizonnyal azt, hogy a szabadságért, a hazáért, az elvekért érdemes vállalni a harcot és az áldozatot – mondta Magyar Ferenc, majd köszönetet mondott az intézmény vezetésének, hogy igazi példaképet állított a diákok elé.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS