Goldina, a töklány is várja a gyermekeket a meseparkban

A TELE-KALAND egyik szlovén ­meseparkját adták át a ­közelmúltban Moravske Toplicén. A látogatókat helyi, hagyományos rajzfilm­figurák és megannyi kreatív játék várja.

Az Interreg V-A Szlovénia-­Magyarország Együttműködési Program 2014–2020 támogatta a park létrejöttét, melynek avatójára a helyi szolgáltatók, de a turisták és a település apróságai is kíváncsiak voltak.

Alojz Glavač polgármester köszöntője után a helyi turisztikai hivatal munkatársa, Matejka Pajalić vezette körbe az érdeklődőket a meseparkban, s bemutatta a helyi hagyományokra épülő kültéri játékokat. Mint elmondta: a térségben nagy kultusznak örvendő tök ihlette Goldinát, a töklánykát, a helyi termálvíz pedig Termaliont, a vízi fiút. A települést körbevevő erdő jelképe, Beti, a bükkfalány is helyet kapott. Meséjüket az interaktív táblán hallgathatják meg a kirándulók, akik ha kedvük tartja, egy óriás tököt is kirakhatnak szivacsból, a fotófalon puszit kaphatnak a mesefiguráktól. A memória- és puzzle-játék során pedig a környékbeli nevezetességekkel ismerkedhetnek. A számos rögzített játék mellett kisebb mobileszközöket is nagy örömmel vettek birtokba a gyerekek, akik lelkesen amőbáztak és malmoztak.

Gyarmati-Litter Tímea, a projektvezető partner Nagyrécse képviselője beszélt a közel félmillió eurós projekt részleteiről, melyben a 4 meseparkot a partnerekkel együttműködve népszerűsítik. Mesés programcsomagokat kínáló kiadványokkal, mesetérképpel és útlevéllel csábítják azok felkeresésére a turistákat. Ezenkívül beszámolt a fejlesztés alatt álló applikációról és foglalási rendszerről is, melyekben a meseparkok mellett a települések egyéb turisztikai kínálata is megtalálható lesz. Ezzel szeretnék a szlovén–magyar határ menti térségbe, természetközeli kalandozásokra csábítani a turistákat, növelve a térségben eltöltött vendégéjszakák számát. A résztvevők legközelebb május 31-én és június 1-jén Dobronakon, a Tavi Tündér Mesefesztivál keretében találkozhatnak.