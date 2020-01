Giro d’Italia: Rózsaszínben lát(tat)ják a világot

Csütörtökön, a „rózsaszín fények éjszakáján” több zalai városban is átszínezik az életet. A fényfestés azt jelzi, 100 nap múlva kezdődik a Giro d’Italia nagy rajtja, amelynek idén Magyarország a házigazdája.

Az olasz kerékpáros körverseny három hazai szakaszt tartogat, ezek közül az utolsó, a Székesfehérvár-Nagykanizsa közötti etap záró része halad majd Zala megyében, ezután a mezőny a Hévíz-Balaton Airportról Szicíliába repül, hogy végigkerekezzen Itálián.

A felvezető attrakciók egyik legfontosabbika, hogy száz nappal a Grande Partenza előtt itthon és taljánföldön is rózsaszínbe öltöznek azok a települések, amelyek a 3500 kilométeres táv mentén fekszenek. Ez régi hagyomány a Giro történetében, s a show-ból ezúttal Zala, egészen pontosan Hévíz, Keszthely, Zalakaros és Nagykanizsa sem marad ki.

S hogy miért pont rózsaszín? Nos, ennek a története évszázados. Az első rajtnak 1909. május 13-án Milánó adott otthont, a verseny szponzora pedig a Gazetta dello Sport nevű – ma már világszerte ismert, rangos – szaklap volt, amelyet nem fehér, hanem rózsaszín lapokra nyomtatnak. Így lett ez a szín a Giro jelképe, s a végső, összetett győztes is ilyen pólót kap, amely hatalmas értéket képvisel.

– Az a szokás, hogy kereken 100 nappal a nagy rajt előtt épületeket, az adott városra jellemző szimbólumokat világítanak ki – mondja Radics Bálint kanizsai önkormányzati képviselő, a Giro 2020 helyi akciócsoport-vezetője. – Mi a Csónakázó-tónál lévő kilátót választottuk, már csak azért is, mert abban a szabadidő-komplexumban magasodik, amelyben korábban nemzetközi hegyikerékpáros versenypálya létesült, tavaly pedig elkészült az öt kilométeres kerékpáros és futósétány. Ezekre is szeretnénk felhívni a figyelmet ezzel az akcióval.

A kanizsai program 17 óra 50 perckor kezdődik, lesz zene, forró tea és „girós kenyér”, a Kanizsai Futóklub tagjai pedig fejlámpás futással, egy Csótó-körrel ünnepelnek. Mint Radics Bálint elmondta, a következő száz napban is lesznek felvezető események Nagykanizsán.

Zalakaros, Keszthely és Hévíz is érintett

Zalakaroson rózsaszín fényfestést kap 17 órától a fürdő főbejárata és a termáltó környéke, 18 órától pedig a Hotel Karos Spa is. A tónál a Nagykanizsai Fúvószenekar kisegyüttese muzsikál, a vendégeket pedig – mert színre ez stimmel leginkább… – rozéból készült forralt bor és tea várja.

– Kiemelt lehetőségként tekintünk a Giro felhajtóerejére – fogalmaz Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője –, s az olasz körverseny tiszteletére folytatjuk a sikeres Go Bike kampányunkat, amellyel a kerékpározást és az aktív turizmust népszerűsítettük. Ennek eredményeként kimutathatóan több vendég pattant nyeregbe, és különféle programokkal, túrákkal a helyieket is megmozgattuk. Sikerült felhívnunk a figyelmet a kerékpározásra – mint mozgásformára és életérzésre. Úgy gondoljuk, Zalakaros hosszabb távon a Giro nyertese lesz, alkalmassá teszi erre a szállodai infrastruktúrája, a fürdő és a folytatódó Go Bike is.

Az olasz hagyományt január 30-án Hévíz is átveszi, amely május 11-én az egyik részhajrá helyszíne lesz. Mint Papp Gábor polgármester leszögezi, a város eddig is sokat tett az aktív turizmus területén, a Giro pedig új lendületet jelent, amely a turisztikai eredményekben is megmutatkozik majd.

– Estére rózsaszín fények pásztázzák az Aquamarin Hotel épületének tetejéről az eget, és fénybe vonjuk a Széchenyi utca alsó szakaszának díszfáit is – sorolja a városvezető. – Ezen az éjszakán rózsaszín dobozként világít majd az Ensana Thermal Hotel Aqua új télikertje, és a Macchiato is attrakciót tervez, s elképzelhető, hogy mások is csatlakoznak a „színezéshez”.

Keszthelyen a Festetics-kastély tornyát világítják meg, emellett az egész főtér rózsaszínbe borul, beleértve a polgármesteri hivatalt, a Vajda-gimnáziumot és a Szentháromság-szobrot.

– A verseny kapcsán a világ figyelmét irányíthatjuk a városra – említi Nagy Bálint polgármester –, amivel élni szeretnénk. Csütörtökön a hagyományos sportgálánk is a Giro jegyében telik, a színházteremben szinte minden rózsaszín lesz, és kerékpáros installációk, díszletek fogadják az érkezőket, akiket már a megvilágított Fő téren is ez a hangulat vár.

Abban mind a négy városban egyetértenek: a 800 millió televíziós Giro-néző jelentette figyelem hatalmas lehetőség, ezért a jelszó nem is lehet más: Zala Aspetta Il Giro! – vagyis a megye várja az olasz körversenyt.