Gazdikereső: Szeretne maga mellé egy hűséges kutyust? Válasszon közülük!

Egyre több tündéri kiskutya várja szerető gazdáját a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhelyen. Ha éppen azon gondolkodik, hogy maga mellé venne egy tündéri négylábút, akkor jó helyen jár!

Lipton

A labrador-németjuhász keverék fiú már nem fiatal, ugyanis 2008-ban látta meg a napvilágot. A menhelyre még 2011-ben került, akkor a gyepmester fogta be. A tündéri kutyus hamar gazdára lelt, ám 2015. szeptemberében visszakerült a Bogáncs Állatmenhelyre. Gazdái azért váltak meg tőle, mert nem tudtak mit kezdeni szökési akcióival.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ivartalanítása után szerencsére ez változott, nyugodtabb lett. Szökésre még ma is hajlamos, ám csak akkor, ha nem foglalkoznak vele és unatkozik, bár a magas, erős kerítés megakadályozza a csatangolásban. Kevés nála jóindulatúbb eb létezik! Kanokkal és szukákkal is megtalálja a közös hangot, de a cicákkal való kapcsolata nem ismert. Gyerekek és idősebbek is bátran örökbe fogadhatják, kezdő kutyatartók számára is tökéletes választás. Itt tudhatsz meg többet!

Dorka

A 2010. februári születésű, németjuhász keverék szukát az egyeki karanténból mentette meg egy állatbarát az altatás elől. Dorka nagyon domináns, ezért a menhely segítségét kérték az elhelyezésben.

Fajtársaival nem jó a viszonya, de emberekkel végtelenül barátságos. Elsősorban egyedüli kutyának ajánljuk. Kezdő kutyatartó mellé akkor alkalmas, ha családi házba kerül, és olyan környéken tudják sétáltatni, ahol más kutyákkal nem találkozik. Gyerekek és idősebbek mellé bátran örökbe fogadható, nyugodt vérmérsékletű kutya. Ismerje meg jobban!

Csonti

A 2010-ben született kopó keverék kan – ahogy neve is árulkodik róla – csontsoványan került a menhelyre. Csonti nem állatkínzás áldozata, azért került ilyen állapotba mert iklódbördőcei gazdája nagyon szegény volt.

A menhelyen szerencsére összeszedte magát, bár az ételét a mai napig nagyon félti, e miatt el kellett keríteni más kutyáktól. Végtelenül hálás természetű, kedves eb, de kicsit kajla. Kanokkal dominánsan viselkedik, a szukákkal viszont nagyon jó a viszonya. Mivel kicsit neveletlen, ezért 6 év alatti gyermek mellé nem ajánlott!

A cikkben szereplő kutyusok oltva és chipeltetve vannak, mindegyikük a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhely lakója. Ha befogadná valamelyiküket, a 0630/424-3579-es telefonszámon érdeklődhet.