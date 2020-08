Gazdasági ügyekről és a vírushelyzetről volt szó a legutóbbi Zeginfón

Rendkívüli ülést tartott a napokban a zalaegerszegi közgyűlés, a megvitatott témákról Balaicz Zoltán polgármester virtuális Zeginfón számolt be.

A polgármester a közgyűlési döntések ismertetése előtt a megyei vírushelyzetről adott tájékoztatást. Közölte: a járvány márciusi kezdete óta augusztus 3-ig összesen 265 személy lett koronavírusos Zalában, ez a 268 ezer lakosú megye 0,09 százalékát jelenti. A megfertőződött személyek nagyobb része tünetmentes, vagy enyhe tüneteket produkáló volt, otthon gyógyult. A kisebb részük került kórházba. Összesen a megyében 17 fő halt meg (valamennyien idősek, illetve egyéb súlyos betegségben szenvedők voltak).A 265 főből mára 200 gyógyult meg. Az aktív betegek száma 65, döntő többségük zárt otthonban él. Remélhetőleg a következő hetekben náluk is negatívak lesznek az újabb tesztek és akkor gyógyulttá lehet nyilvánítani őket, közölte Balaicz Zoltán.

Sajnos a környező országokban újra emelkedett a fertőzöttek száma, és fokozódik a járványügyi helyzet, hívta fel rá a figyelmet a zalaegerszegi polgármester. Szerencsére hazánkban még nincs ilyen állapot, folytatta, de szükséges, hogy a védekezésre fokozottan odafigyeljünk (rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés, maszkviselés, távolságtartás, 500 főnél nagyobb rendezvények tilalma). Ezeket a szabályokat a városi rendezvényeken is érvényesítik, így csak szerény megemlékezéseket tartanak augusztus 19–20-án, a vadpörkölt- és borfesztivál pedig elmarad.

A rendkívüli közgyűlésen hozott határozatok közül kiemelte: a képviselő-testület dr. Kostyál László eddigi igazgatóhelyettest, megbízott igazgatót nevezte ki Kaján Imre eddigi vezető nyugdíjba vonulása után a Göcseji Múzeum élére. Módosította a közgyűlés a víziközmű-vagyonra vonatkozó 2020-as felújítási és pótlási tervet, valamint az ezek megvalósítására kötött vállalkozási szerződéseket.

Körvonalazódik egy Zalaegerszegen megvalósítandó élelmiszeripari nagyberuházás lehetősége, melynek első üteméhez 2,4 hektár területet biztosítana az önkormányzat, sorolta tovább a közgyűlés témáit Balaicz Zoltán. Amint az előterjesztésből kiderül, egy lazactenyésztő üzem kialakításáról van szó. Az első ütem tervezett beruházási értéke 7 milliárd forint, és 25 új munkahelyet teremtene, míg a további ütemekkel együtt a teljes projekt 16 hektáron 170 új munkahelyet hozna létre. A területre építendő üzemcsarnok mérete 10 ezer négyzetméter. A városvezetés további két, rendkívül jelentős nagyberuházás zalaegerszegi megvalósításán dolgozik, tette hozzá a városvezető.

Az önkormányzat arról is döntött, hogy pályázatot nyújt be a Kis utcai óvoda konyhájának felújítására. A beruházáshoz 10 millió forint támogatásra pályáznak, és további 10 millió forint önerőt biztosítanak. Ugyancsak pályázatot nyújtanak be a Tourinform Iroda belső felújítására, a fejlesztés tervezett összege 20 millió forint. Részt vesz a város az ovi-sport pályázaton is, melynek keretében új ovisportpályák épülhetnek a neszelei és a kaszaházi városrészekben.

Egy nyertes KEHOP pályázat keretében 4,2 milliárd forint értékű környezetvédelmi, klímavédelmi és modern hulladékgazdálkodási projektet valósítanak meg, melynek részeként továbbfejlesztik a búslakpusztai üzemet. Az ezzel kapcsolatos döntést is meghozta a képviselő-testület, kiemelt fejlesztési területté nyilvánította az érintett területet. Szintén gazdaságfejlesztési beruházást szeretne megvalósítani egy cég a pózvai városrészben, a Gartner melletti területen, az ezzel kapcsolatos előkészítő döntések is megszülettek.

A következő, díszteremben tartandó rendes közgyűlés szeptember 10-én lesz.