Futballvendégség Horvátországban: egy kicsit mindannyian Modricsok lehettünk

Kis túlzással fél Zala Horvátország felé vette az irányt vasárnap, de az úti cél ezúttal nem a tengerpart volt, hanem valamelyik határhoz közeli település. A fociszeretők a horvátokkal együtt akartak örülni válogatottjuk sikerének. Nos, így is lett…

Már kora délután élénk a forgalom a régi átkelőn, a magyar rendőrnő és horvát férfi kollégája nem is sokat szöszöl, egy gyors vizuálkontroll után mehetünk is utunkra Csáktornya felé. Muraköz megye 30 ezer lelket számláló székhelye egyébként is a zalai futballturizmus egyik kedvenc célpontja, sokan ruccannak át „békeidőben” is egy-egy Barca– Realra, Inter–Juvéra, mikor mit ad a tévé. Azt mondják, itt más az élmény, természetesen elsősorban a helyi sportfanatikusok jóvoltából.

A kisváros amúgy őrzi magyar gyökereit, történelme telis-teli van magyar névvel, a várát építtető Hahót nemzetségbeli Csák családtól a Lackfiakon át a Kanizsaiakig. Most azonban egykori uraságok ide, Zala vármegye (amelynek része volt a település) oda, mindenki Mandzukic, Perisic, de leginkább Modric akar lenni, legalábbis a pólókról erre következtethetünk.

A központi parkolóból indulván el se tudnánk téveszteni az utat, hiszen piros-fehér pepita mezes lányok és fiúk, férfiak és asszonyok igyekeznek minél jobb helyet szerezni – akár egy belvárosi csehó teraszán vagy a kultúrotthon előtti szurkolói zónában. Még több mint egy óra van a kezdő sípszóig, de ki lehetne tenni a megtelt táblát. És a Zala feliratot is, hiszen az egy négyzetméterre jutó megyénkbeliek száma, az izgalommal exponenciális arányban, percről percre nő. Akárcsak a korsóké. Egy habos krigli két euró, nagy baj nem lehet. Reméljük, a meccsen sem.

A zalakarosi Szécsényi Szabolcs kicsi, de lelkes csapattal érkezett, hogy kiszurkolja a horvát sikert. Akár azt is gondolhatnánk róla, hajdanán horvát – na jó, akkor még jugoszláv – sportkommentátor volt, mert rögtönzött kosárlabda- közvetítése – „Drazsena Petrovica dva tocska…” és ehhez hasonlók – rendesen felpörgeti az amúgy sem rossz hangulatot. Természetesen ő is piros-fehérben feszít. A társaság másik sómenje, Norbi sem marad le, a félig halandzsa, félig horvát nyelvleckét a helyiek is érdeklődéssel figyelik.

És varázsütésre mindenki vigyázzba vágja magát. Magyar is, horvát is. Himnusz, fortisszimó. Mi is énekeltük a miénket két éve – de sajnos az az éjjel véget ért, elég hamar, de mindegy is, itt most senki sem gondol a magyar focira, ezúttal más a foglalkozás célja. Például az, hogy halláskárosodás nélkül megússzuk a petárdák zaját.

– Ria, ria, Croatia – kiálltja egy, a kiszáradástól a nagy melegben sem veszélyeztetett hazánkfia, jelezve, hogy nem csak a lengyel-magyar dwa bratanki. Horvátul egyébként dva prijatelja, de itt nincs jelentősége a nyelvi különbségnek, mindenki ért mindent, bár bábeli a tér. És egy pillanatra néma, 1–0, oda.

Aztán több ezer torokból felhangzik a harci dal, lobognak a zászlók, égnek a görögtüzek, és jön Perisic, no meg a hangrobbanás. Mindenki mindenki nyakában, repül a műanyag pohár, félig sörrel. Na, itt elázunk…

– Jobbak a horvátok, remélem, ők győznek – jegyzi meg picivel később a kanizsai Imrey Mónika, aki két barátnőjével ruccant át Csáktornyára, jófajta meccshangulatért. Ebben nincs is hiba, még 4–1-nél sem. Sőt, minél nagyobb a baj, annál elszántabb a szurkolás. Ennyi izzadt férfi még nem szeretett ennyire húszegynéhány, szintén izzadt pasit.

És a végén sincs dráma, sőt! Hol a horvát vezérszurkolók vezényelnek a tapodtat sem mozduló, többezres üvöltő tömegnek, hol a magyarok járnak elöl jó példával. Az ezüstérem szépen csillog. A szemek is.

A téren a sör elfogyott, sebaj, a krimókban van elég. Mi már búcsúznánk, de alkalmi horvát ismerőseinkkel még megbeszéljük, övék a világ legjobb csapata. Szerintük vízilabdában is; aztán a röpke, de veretes sporttörténelmi áttekintést kihozzuk döntetlenre, elvégre vendégségben vagyunk, meg különben sem kell mindig nyerni.

Ám az éjjel nem érhet véget. Ha nem tudnánk, mi lett az eredmény, azt hihetnénk, a horvátok a világbajnokok. Buli, tánc, jókedv és nevetés lengi be Csáktornyát, az egyik presszóban egy dj pörget vérpezsdítő dallamokat. Csak le ne szakadjon az asztal alattuk, nézzük a tombolva bulizó srácokat, akik a fotót rögtön röviddel akarják meghálálni. Még jó, hogy horvátul nem bonyolult nemet mondani. Ne pitam, ne pitam, ismételgetjük, hogy elhárítsuk a felénk nyújtott poharakat.

A terv sikerült, ezen a napon mindenki egy kicsit Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Brozovic, Rebic, Modric, Rakitic, Perisic vagy Mandzukic lehetett, még mi is. De mi lett volna itt, ha tényleg nyernek…?!