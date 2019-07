Francia és brit földön jártak a kanizsai diákok

Több országban kirándult nemrég a Zrínyi-székhelyintézmény felső tagozatosainak és a Batthyány-gimnázium kisgimnazistáinak közel félszáz fős csoportja.

A Zrínyi Miklós Általános Iskolában hagyomány, hogy a tanév befejeztével, a nyári vakáció idején – csakúgy, mint a tanítási időszakban több alkalommal – határon túlra (is) kirándulnak a gyerekek és a tanárok. A zrínyisek jól ismerik többek közt Horvátországot, Olaszországot, és már hazájuktól távolabbi nemzetek kultúrájával is megismerkedhettek többen.

A szervezők részéről Dékány Beatrix intézményvezető-helyettes elmondta: a közelmúltban Franciaországban és Nagy-Britanniában kirándultak a diákok és a tanárok. Nem csak a Zrínyi-székhelyintézmény csapata vett részt az élménydús úton. A Batthy­ány-gimnáziumból több kisgimnazista diák csatlakozott a zrínyisekhez.

– Intézményünkben hagyományosnak számít a francia és a brit földre történő utazás. Az élményszerzés mellett több oka van, hogy felkeressük ezt a két országot. A diákjaink látókörét szeretnénk szélesíteni azáltal, hogy más nemzetek kultúrájával ismerkednek meg. A nyelvtanulás is fontos cél: fejlődik az alapvető idegen nyelvi kommunikációs készségük, és sokrétűbb beszélgetést folytathatnak. Családoknál laktak a fiatalok, akikkel meg kellett értetni magukat. Ügyesen feltalálták magukat a diákok, és nagyon élvezték, hogy más, sajátjuktól eltérő kulturális közegben élhettek egy hétig – mondta Dékány Beatrix.

A diákokat több pedagógus elkísérte a hosszú autóbuszos útra. Mint Dékány Beatrix elmondta: sűrű volt a kirándulás hete, rengeteg helyre ellátogattak Franciaországban és Nagy-Britanniában is.

– Felsorolni is nehéz, mennyi mindent láttunk – nevetett az intézményvezető-helyettes. – Brit földön az anglikán egyház központja, a Canter­bury-katedrális, a London Eye, a Downing Street, a Windsori-kastély, a Stonehenge, az Oxford street vagy a Madame Tussauds panoptikum egyaránt lenyűgözte a gyerekeket, ám természetesen ezeken kívül még sok mindent láttunk Nagy-Britanniában. Azonban Franciaország is belopta magát mindannyiunk szívébe. A gyerekeknek természetesen nem csak tanulnivalókban volt részük. A párizsi Disneylandben is kalandozhattak egy nagyot, ami osztatlan sikert aratott mindannyiuk körében – összegezte Dékány Beatrix.

Hozzátéve azt is: meglehetősen fáradtan, ám élményekkel gazdagon tértek haza.