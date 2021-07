Fotókon a Nova környéki feszületek

Még az V. Göcseji Dombérozó időszaka alatt nyílt meg az a Kereszt-út című fotókiállítás, amely Simon Balázs munkáit mutatja be. A göcseji településen immár ötödik esztendeje dolgozó fotográfus ezúttal egy tematikus tárlattal jelentkezett, a környéken fellelhető út menti, temetői és egyéb feszületekről készített sorozatot.

A 14 fotóból álló sorozat ugyanakkor jóval több mint egy szokványos tárlat, ugyanis azokra alapozva egy túrautat is kijelöltek. A novai templomtól indulva, a kiállításon látható fotók sorrendjében egy 12-13 kilométeres körúttal akár fel is kereshetők a keresztek.

– Szalay Cecília önkormányzati képviselő ötlete volt ennek a túraútvonalnak a kijelölése – magyarázta a fotós. – Amikor az V. Göcseji Dombérozó helyi rendezvényei, így a Göcseji Aratónapok programját állította össze, akkor keresett meg ezzel az elképzeléssel. Jól ismerte a munkáimat, hiszen nemcsak kiállításaim voltak Nován, de folyamatosan dokumentálom is az itteni történéseket. Azt is tudta, hogy a természet- és tájfotózás közel áll hozzám, így hamar közös nevezőre jutottunk.

A tárlat fotóinak egy része korábbról való, de akadnak köztük egészen új képek is. Simon Balázs azt is mondja: a fényképek száma sem véletlen, utal Krisztus keresztútjára, a stáció állomásaira. Nován és környékén a tárlaton látható 14 kereszt mellett továbbiak is találhatóak, ám egyrészt ragaszkodtak a 14 képhez, másrészt azok olyan helyeken állnak, amelyek csak nehezen lettek volna beilleszthetőek a túraútvonalba.

– A kiállítás az V. Göcseji Dombérozó időszaka alatt a novai templomban volt látható – folytatta a fényképész. – Azt gondoltuk, hogy ehhez a tematikához szakrális tér illik a legjobban. Jelenleg a Plánder Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény épületében tekinthető meg a tárlat. Eredetileg egy kiadványban is gondolkodtunk, ebben a fotók mellett a keresztek történetének leírásai kaptak volna helyet Az idő szűkössége miatt ez most nem valósulhatott meg, de az ötletet nem vetettük el, hiszen a túraútvonal nemcsak a Dombérozó időszaka alatt volt bejárható, most is szívesen invitáljuk rá a természetjárás iránt érdeklődőket, vagy azokat, akik szeretnének kicsit elmélkedni, hiszen ehhez a keresztek nagyszerű lehetőséget kínálnak.

Simon Balázs hét éve foglalkozik komolyabban fotózással, s miután ötödik esztendeje dolgozik Nován, így azóta igyekszik bemutatni képein keresztül a göcseji település mindennapjait, épített örökségét, a környező táj szépségeit, annak természeti kincseit. Kérdésünkre úgy fogalmazott: a természetfotózás éppúgy közel áll hozzá, mint az események dokumentálása, hiszen mindkettőnek megvan a maga előnye vagy szépsége. A természet- vagy tájfotózás során jobban érvényesülhet kreativitása, ugyanakkor kedveli a rendezvények mozgalmasságát is. Önálló tárlatai a göcseji település mellett eddig Zalalövőn és Tornyiszentmiklóson voltak láthatóak, augusztus 20-án pedig Gutorföldén mutatkozhat be természetfotóival.